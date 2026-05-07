Real Madrid’de kriz! İki yıldız oyuncu arasında sert tartışma

Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Marca’nın haberine göre Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni, antrenmanda yaşanan bir pozisyon sonrası sert şekilde tartıştı. İkilinin birbirini ittiği ve gerginliğin soyunma odasında da devam ettiği iddia edildi.

Haberde yer alan detaylar şu şekilde oldu:

Real Madrid’de sezonun son bölümünde gerilim kritik seviyeye ulaşmış durumda. Takımdaki kötü atmosferin son örneği ise bugünkü antrenmanda yaşandı. Valverde ile Tchouameni sert bir tartışmanın ardından neredeyse yumruk yumruğa geliyordu. Olay, soyunma odasına kadar taşınan iç gerilimi gözler önüne serdi.

Her şey bir pozisyonla, Valdebebas'ta şimdiye kadar görülen en hararetli tartışmalardan birini başlatan bir faulle başladı. İki oyuncu karşı karşıya geldi, itişip kakıştı ve soyunma odasında da devam eden şiddetli bir tartışma yaşadı. Valdebebas'ta hızla yayılan çok tatsız bir olaydı.

TAKIM İÇİNDE BÖLÜNME GİDEREK ARTIYOR

Takım, sezonun en hassas dönemlerinden birini yaşıyor. Artık şampiyonluk için gerçek bir şansı kalmamış ve takım içinde bölünme giderek artıyor. Oyuncular arasındaki anlaşmazlıklar bariz ve birbirleriyle neredeyse hiç iletişim kurmayan oyuncular var. Baskı ve yıpranmanın sonunda patlak verdiği bir ortamda Alvaro Arbeloa ile geçinmek de kolay değil; altı oyuncu onunla hiç konuşmuyor.

Buna ek olarak, bu hafta Antonio Rüdiger ile Alvaro Carreras arasında yaşanan ve İspanyol oyuncunun kendisi tarafından da doğrulanan olay da ekleniyor. Her ne kadar kamuoyuna her şeyin unutulduğu ve bunun önemsiz bir olay olduğu söylenerek önemi azaltılmaya çalışılsa da, takım içindeki gerçek durum gerginlik dolu. Duygusal yıpranmanın açık şekilde hissedildiği ve sezonun Real Madrid için oldukça ağır geçtiği ifade ediliyor.

Madrid açısından sorun ise Valverde ile Tchouameni arasındaki bu büyük tartışmanın çok kritik bir maç öncesinde yaşanması. Pazar günü El Clasico’da Barcelona ile karşılaşacak olan Madrid’i oldukça zor bir senaryo bekliyor. Barcelona’ya şampiyonluk için sadece bir puan yeterli. Bu ihtimal gerçekleşirse, gerginlikler, yorgunluk ve takım içi kırılmalarla geçen sezon Real Madrid adına en kötü şekilde sona erebilir.