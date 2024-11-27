Real Madrid'de karar verildi, Arda Güler ilki yaşayacak! Ancelotti, Liverpool öncesi şikayetçi...

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Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ancak son Leganes maçına damga vuran Arda Güler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BİR KEZ DAHA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Marca, Real Madrid'in son oynadığı Leganes maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 75 dakikalık performansıyla beğeni toplayan Arda Güler için için bir değerlendirmede bulundu.

Leganes maçına kadar 19 yaşındaki milli yıldıza fazla süre vermeyen Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi.

TEKNİK HEYETTEN OLUMLU RAPOR

Real Madrid teknik heyetinin, Arda Güler'in bu sezon takım için önemli bir oyuncu olabileceği şeklinde görüşünün olduğu belirtildi.

Milli futbolcunun yeteneklerine ve verebileceklerine güvenen yönetiminin de genç futbolcu konusunda tekliflere kapalı olduğu kaydedildi.

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BİR İLKİ YAŞAYABİLİR

Real Madrid'de bu sezon yeterince forma şansı bulamayan ancak Leganes maçında verilen şansı iyi kullanan Arda Güler'in bir ilki yaşayabileceği ileri sürüldü.

Cadena SER'in haberine göre; Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak.

Daha önce Devler Ligi arenasında oyuna sonradan girerek 3 karşılaşmada boy gösteren genç orta saha, kariyerinde ilk kez 11'de başlama şansına erişecek.

Arda Güler, Real Madrid forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve 382 dakika sahada kalarak 1 asistlik performans sergiledi.

ANCELOTTI SERZENİŞTE BULUNDU

Liverpool maçı öncesi açıklamalar yapan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, "Son iki maç bizim için çok iyi geçti. Kendimizi iyi hissediyoruz. Liverpool iyi ve tehlikeli bir takım ama biz de kendimize güveniyoruz." diye konuştu.

Maç takviminden yakınan Ancelotti, sakatlıkların fikstür sıkışıklığından kaynaklandığını belirterek "Sakatlıklar sadece bizim sorunumuz değil, futbolun sorunu. Oyuncular sürekli sakatlanıyor. Futbolcuların neden sakatlandığını biliyoruz, maç takvimi!" dedi.

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Real Madrid'de Rodryo, Vinicius Junior, Lucas Vazquez, David Alaba, Eder Militao, Daniel Carvajal ve Aurelien Tchouameni'nin sakatlıkları bulunuyor.