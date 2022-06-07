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Real Madrid'de kalp krizi geçiren Pablo Laso'dan ilk paylaşım

#Pablo Laso#Real Madrid#Kalp Krizi
Real Madridde kalp krizi geçiren Pablo Lasodan ilk paylaşım

Pazar sabahı kalp krizi geçiren Real Madrid erkek basketbol başantrenörü Pablo Laso, yaptığı paylaşımla hastaneden taburcu olduğunu ve evine döndüğünü duyurdu.

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Real Madrid erkek basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso, Pazar sabah saatlerinde kalp krizi geçirmiş hastaneye kaldırılmıştı. Kulüpten yapılan ilk açıklamada Laso'nun durumunun stabil olduğu ve geceyi yoğun bakım ünitesinde geçireceği ifade edilmişti.

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PAZARTESİ GÜNÜ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

54 yaşındaki Pablo Laso, Pazartesi günü öğleden sonra yoğun bakımdan çıkarılıp servise alındı. Real Madrid'den yapılan açıklamada Madrid'de bulunan La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören Laso'ya kalp kateterizasyonu yapıldığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi verildi.

BUGÜN TABURCU OLDU! İLK PAYLAŞIM...

İki günü hastanede geçiren Pablo Laso bugün taburcu olarak evine döndü. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Laso; "Artık evimdeyim ve kendimi gayet iyi hissediyorum. Hayat bana bir şans daha verdiği için mutluyum. Doktorların dediğine göre 5 gün öncesinden daha sağlıklıyım. Bir an önce gücümü toplayıp geri dönmek istiyorum. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına minnettarım." ifadelerini kullandı.

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Real Madridde kalp krizi geçiren Pablo Lasodan ilk paylaşım

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#Pablo Laso#Real Madrid#Kalp Krizi

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