Real Madrid’de Jürgen Klopp sesleri! Xabi Alonso ayrılığı sonrası 5 transfer

A Milli Futbol Takımı’mızın yıldızı Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid’de, teknik direktör Xabi Alonso’nun geleceği tartışma konusu oldu.

Bununla beraber İspanyol devinde teknik direktörlük ihtimalleri konusunda bir numaralı isim, Jürgen Klopp olarak öne çıktı. Alman teknik adamın Real Madrid’den 5 transfer isteyeceği iddia edildi.

İspanyol basınında konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun geleceği tartışma konusu olurken, kulislerde en güçlü adaylardan biri olarak Jürgen Klopp öne çıkıyor. Liverpool’dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Alman teknik adam, Florentino Perez’in uzun süredir beğendiği bir profil olarak dikkat çekiyor.

Ancak bu ihtimal ocak ayında gerçekleşmeyecek. Klopp’un, çevresi aracılığıyla Florentino Perez’e “Şu an Real Madrid’e gelmeyeceği” bilgisini ilettiği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar da Alman teknik adamın ara dönemde göreve sıcak bakmadığını doğruluyor.

Buna karşın temmuz ayı için kapı tamamen kapalı değil. Klopp’un, yaz döneminde şartların oluşması halinde Real Madrid’i çalıştırmayı düşünebileceği ifade ediliyor. Bunun için ise şu an yürüttüğü Red Bull futbol direktörlüğü görevinden ayrılması gerekiyor. Klopp, Red Bull bünyesinde Salzburg ve Leipzig gibi kulüplerden sorumlu konumda.

KLOPP’UN REAL MADRID’DEN TALEPLERİ

Klopp’un Bernabeu’ya “bedelsiz” gelmeyeceği de gelen bilgiler arasında. Maaş konusunda astronomik bir talebi olmadığı belirtilirken, transfer şartları ön plana çıkıyor.

Alman teknik adamın Florentino Perez’den en az iki önemli takviye istediği konuşuluyor. Savunmanın göbeğine üst düzey bir stoper. Bu noktada Upamecano ve Marc Guehi isimleri öne çıkıyor.

Bununla beraber orta sahaya bir takviye daha istiyor. İsim netleşmese de Angelo Stiller, Adam Wharton ve Kees Smit adaylar arasında gösteriliyor.

TALEPLER KABUL EDİLİRSE ONAY VEREBİLİR

Florentino Perez’in bu talepleri kabul etmesi halinde Klopp’un Real Madrid’e oldukça yaklaşacağı belirtiliyor. Kulüp içinde, Alman hocanın gelmesi durumunda isteklerinin büyük ölçüde karşılanacağı düşünülüyor. Ancak bu senaryo, doğrudan Xabi Alonso’nun geleceğine bağlı.

Xabi Alonso’nun, yakın çevresine “Real Madrid’den ayrılma niyetim yok” mesajı verdiği öğrenildi. Genç teknik adam, kötü gidişatı tersine çevirip görevine devam etmek istiyor. Bu nedenle kısa vadede Klopp transferinin gerçekleşmesi zor görünüyor.

OCAK AYI KRİTİK

Real Madrid cephesinde asıl soru, ocak ayına kadar ne olacağı. Eğer İspanya Süper Kupası kaybedilirse, Xabi Alonso’nun geleceği ciddi şekilde sorgulanabilir. Buna rağmen kulübün sezon sonuna kadar sabredip yaz aylarında Klopp hamlesi yapma ihtimali de masada.

Bir diğer seçenek ise Süper Kupa sonrası Xabi Alonso ile yolların ayrılması ve geçici bir teknik direktör ile sezonun tamamlanması. Bu senaryoda Solari, Arbeloa ya da Zidane isimleri gündeme gelebilir. Zidane için ise Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı planı olduğu hatırlatılıyor.