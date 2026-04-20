Real Madrid'de Jose Mourinho bombası! 'Başkan görüşecek! Resmi teklif her şeyi değiştirir'

Haberin Devamı

LaLiga’daki şampiyonluk yarışında Barcelona’nın 9 puan gerisinde kalan Real Madrid’de başkan Florentino Perez harekete geçti.

Xabi Alonso sonrası Arbeloa’yı takımın başına getiren Perez, bu sezon da aradığını bulamadı. Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası LaLiga’ya da havlu atma noktasına gelen Madrid ekibinde yeni teknik direktör arayışları çoktan başladı.

REAL MADRİD TEKNİK DİREKTÖR ARIYOR

İspanyol ve Fransız medyasında daha önce çıkan haberlerde, Perez’in Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino ve Didier Deschamps gibi isimleri düşündüğü iddia edilmişti fakat son gelişmeler şaşkınlık yarattı.

RECORD: MOURİNHO LİSTENİN BAŞINDA

Önceki gün Portekiz gazetesi Record, Jose Mourinho’nun Real Madrid’in teknik direktör adayları içinde yer aldığını iddia etti. Haberde, Florentino Perez’in listesinin başında olan Portekizli çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirmeyi planladığı ve iki tarafın doğrudan bir temasa geçmediği ancak görüşmenin kısa süre içinde yapılacağını belirtildi.

Haberin Devamı

MARCA: PEREZ'İN ÇÖZÜM ARAYIŞINDA MOURİNHO DA VAR

İspanya’nın en önemli spor gazetelerinden Marca’da ise bugün Portekizlilere paralel bir haber çıktı. İspanyollara göre, henüz taraflar arasında görüşme olmasa da Perez'in çözüm arayışı içinde kulübün eski teknik direktörlerinden Mourinho da bulunuyor. Muhtemel görüşme sezon sonunda yapılabilir.

RESMİ TEKLİF HER ŞEY DEĞİŞTİRİR

Benfica’yla sözleşmesi devam Portekizli teknik adam söylentilerin farkında ama henüz bir yorum yapmıyor. Tecrübeli hoca gelecek sezon Lizbon’da devam etmek istese de Real Madrid’den gelecek resmi bir teklif her şeyi değiştirebilir.

'NE OLACAĞINI GARANTİ EDEMEM' DEMİŞTİ

Geçen haftalarda yapılan bir basın toplantısında geleceği ile ilgili gelen soruya Mourinho; “Gelecek sezon Benfica'da olup olmayacağımı garanti edebilir miyim? Bu, iki ay önce, birkaç hafta önce ve birkaç gün önce konuştuğum bir konu. Ne olacağını garanti edemem,” demişti.

Haberin Devamı

ARDA GÜLER'İN HOCASI OLABİLİR

İspanya’da sezon bitişiyle birlikte Real Madrid’in teknik direktör piyasası kızışacak fakat belli ki en ciddi adaylardan biri yine Jose Mourinho olacak. Gelecek sezon Mourinho'yu Arda Güler'in teknik direktörü olarak izlememiz çok da uzak ihtimal değil.