Real Madrid'de fatura Arda Güler'e çıktı! İspanyol yazar açıkladı

A Milli Futbol Takımı’mızın ve Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in son dönemdeki performansı eleştiri oklarının hedefi oldu. İspanyol köşe yazarı Alejandro Alcazar, konuya ilişkin köşe yazısında değerlendirmede bulundu.

Real Madrid’de bir süredir performans düşüklüğü yaşayan Arda Güler, İspanya’da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sport yazarı Alejandro Alcazar, Arda’ya dair önemli bir yazı kaleme aldı.

Alcazar’ın yazısı şu şekilde oldu:  

Türk oyuncunun son maçlarda gösterdiği düzensizlik artıyor, oyundaki etkisini kaybetti ve Bellingham'ın varlığına uyum sağlayamıyor.

Arda Güler, La Liga'nın başlangıcında sansasyon yarattı ve Kulüpler Dünya Kupası'nda bıraktığı iyi izlenimi doğrular nitelikte oynadı. Xabi Alonso, Amerika'da ona bir şans verdi ve bir elmas buldu, takım arkadaşları için alanlar yaratan ve Mbappe'nin en iyi ortağı haline gelen bir pasör rolünü üstlendi.

Ancak son maçlarda gösterdiği istikrarsızlık, onu takım için vazgeçilebilir kılıyor. Bellingham ile uyum sağlayamıyor. İkisi de, beraber oynamadıklarında daha iyi performans sergiliyor. İngiliz oyuncu tek oynadığında, oyununa daha fazla çeşitlilik katarken, Türk oyuncu forvetlere pas vererek daha iyi performans gösteriyor.

YORGUNLUK

Xabi Alonso, Girona maçında Arda’yı işaret etti. İkinci yarıda onu yedek kulübesine çekti ve Camavinga, Türk oyuncunun ilk yarıda kaybettiği topları çalarak takımın hücum gücünü artırdı. Arda'nın fiziksel durumu ‘en iyi durumda değil’ ve bu durum onun performansını etkilemeye başladı. Sezonun hareketli başlangıcının ardından dinlenmek istiyor gibi görünüyor.

Bu sezon şu ana kadar 24 maçta forma giydi, 19'u Real Madrid formasıyla, 5'i milli takım formasıyla. Takımdaki en çok süre alan beşinci oyuncu olmasına rağmen, Xabi’nin maçlar sırasında en çok değiştirdiği oyuncu ve 17 maçta sadece iki kez ilk 11'de yer aldı, milli takımda da aynı şekilde bir maçta ilk 11'de yer aldı.

NE GOL NE DE ASİST

İlk sekiz maçta üç gol attı, ancak on bir maçtır gol atamıyor. En iyi performansı asistlerde, yedi asist ve hepsi Mbappe'ye, onunla mükemmel bir uyum içinde. Ancak bu verimlilik de azaldı. İlk on bir maçta Fransız oyuncuya beş gol pası verdi, ancak son sekiz maçta sadece bir tane verebildi.

Bu veriler Türk oyuncunun düşüşünü yansıtıyor, bu verimsizlik paslarının isabetine de yansıyor, ayrıca kalitesine yakışmayan top kontrolü hataları da yapıyor. Ancak Olympiacos maçında olduğu gibi, Bellingham'ın yokluğunda, ileriye çıkan savunma karşısında Vinicius ve Mbappe’ye mükemmel paslar veren parlak anları da var. Boşlukları yakalayan ve fiziksel gücüyle çok tehlikeli bir oyuncu, ancak şu anda yorgunluktan şikayetçi ve Bellingham'ın yanında yerini bulamıyor.

