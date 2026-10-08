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Real Madrid'de Eylül ayının en iyisi Arda Güler!

Güncelleme Tarihi:

#La Liga#Real Madrid#Arda Güler
Real Madridde Eylül ayının en iyisi Arda Güler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 17:37

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devinde eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler, ödülünü aldı.

Kulübün internet sitesine konuşan Arda Güler, "Kendimi çok önemli hissediyorum. Bu ödül için çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu yıl kupalar kazanabiliriz ve ben de buna katkıda bulunabilirim. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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EYLÜL PERFORMANSI

Real Madrid'in Eylül ayında La Liga'da oynadığı 4 maçta da forma giyen Arda Güler, sahada bulunduğu toplam 204 dakikaya 2 asist sığdırdı.

Real Madridde Eylül ayının en iyisi Arda Güler

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#La Liga#Real Madrid#Arda Güler

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