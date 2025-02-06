Real Madrid'de eleştirilerin odağında Arda Güler var: 'Çok yetenekli olmanın Madrid'de yeterli olmadığını anlasa iyi olur!'

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Real Madrid'de eleştirilerin odağındaki isim: Arda Güler!

Real Madrid, dün gece İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Leganes'a konuk oldu.

Eflatun-beyazlılar 2-0 öne geçtiği maçı 90+3'te bulduğu golle 3-2 galip tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Luka Modric, 25. dakikada Endrick ve 90+4. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti. Ev sahibi Leganes'ın golleri ise 39. ve 59. dakikalarda Juan Cruz'dan geldi.

ARDA GÜLER SAHAYA İLK 11'DE ÇIKTI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika oyunda kaldı.

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PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI

2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğü koruyamayan ve uzatma dakikalarına 2-2'lik beraberlikle giren Eflatun-beyazlılar, her ne kadar karşılaşmayı 90+3'te bulduğu golle kazanmış ve adını yarı finale yazdırmış olsa da maçtan sonra yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu eleştirilerden nasibini alan isimlerin başında ise milli futbolcu Arda Güler geldi.

Sosyal medyada taraftarların eleştirilerde bulunduğu genç futbolcu için AS gazetesinin yazarı Antonio Romero da dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"BRAHIM VE ARDA'NIN FARKI"

Real Madrid'de forma bulmakta güçlük çeken bir diğer isim olan Brahim Diaz ile Arda Güler'i kıyaslayan Romero yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Brahim, Leganes karşısında Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Sergilediği futbol, çalışkanlığı ve kazanmaya olan inancını ortaya koydu. 90+3'te galibiyeti getiren golde asistini yapana kadar dinlenmedi. Çok iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra, Ancelotti onu ne zaman sahaya sürmeye karar verse örnek bir tavır sergiliyor. Açıkçası hak ettiğinden daha az oynuyor ancak asla pes etmiyor, kötü bir yüz ifadesi ya da tavır takınmıyor.

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Arda Güler ise takım arkadaşına bakıp kendisine verilen fırsatlara sıkı sıkıya tutunması gerektiğini anlamalı. Çok kaliteli bir oyuncu ancak yeteri kadar fedakarlıkta bulunmuyor ve taktik disipline sahip değil. Ancelotti de nihayetinde maçın belirleyici bir anında onu yedek kulübesine almayı tercih etti. Dışarıdan bakıldığında bu yıl Arda Güler'in çıkış yapacağı yıl olarak görülüyordu ancak o içinde bulunduğu duruma isyan etmek yerine bir melankoliye düşmüş izlenimi veriyor. Daha fazla vakit kaybetmeden Brahim'e bakıp 'çok yetenekli olmanın' Madrid'de yeterli olmadığını anlaması kendisi adına iyi olur."

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ REAL MADRID PERFORMANSI

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Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 maçta görev yapan Arda Güler, sahada bulunduğu 967 dakikada 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.