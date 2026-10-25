Real Madrid'de El Clasico'ya saatler kala sakatlık depremi! Yıldız oyuncu Barcelona maç kadrosundan çıkarıldı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İspanya futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında bu akşam El Clasico'da karşı karşıya gelecek.

Dünya futbolunun en büyük maçlarından biri olarak kabul edilen zorlu derbi, Camp Nou'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde 9'da 9 yapan namağlup durumdaki Barcelona 27 puanla liderlik koltuğunda otururken, Real Madrid ise 21 puanla 3. sırada yer alıyor.

MAÇA SAATLER KALA COURTOUIS ŞOKU!

Karşılaşmaya 10 saatten az bir süre kala Real Madrid, Thibaut Courtois'nın geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle mücadelede görev yapamayacağını duyurdu.

Kadrodan çıkarıldığı belirtilen Belçikalı file bekçisinin yerine Real Madrid genç takımından Illia Voloshyn'in maç kadrosuna dahil edildiği açıklandı.

Thibaut Courtois'nın bu sezon ilk kez maç kaçıracağı akşamda El Clasico'da Real Madrid'in kalesini Andriy Lunin koruyacak.

Haberin Devamı

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Gordon, Fermin, Raphinha.

Real Madrid: Lunin, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Valverde, Diomande, Mbappe.