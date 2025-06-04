Real Madrid'de 'Edin Dzeko' sesleri!

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Fenerbahçe kariyerine nokta koyarak takımdan ayrılan Edin Dzeko için çılgın bir iddia ortaya atıldı.

EDIN DZEKO'YA YAKIN TAKİP

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defansa Central'in haberine göre; eflatun - beyazlılar, Edin Dzeko ile ilgileniyor.

İspanyol ekibi, teknik direktör Xabi Alonso'nun yedek santrafor istemesi üzerine Edin Dzeko'ya yöneldi.

Haberin detaylarında Real Madrid'in, takımda yedek kalmayı sorun etmeyecek, düşük maaşlı, bir sezonluk oyuncu aradığı öğrenildi. Bunun üzerine ise eflatun - beyazlılar Edin Dzeko'yu gündemine aldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin Inter'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sarı - lacivertli forma ile toplamda 99 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 46 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, 18 de asist katkısı sağladı.

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