Real Madrid'de duran top isyanı: 'Arda Güler dışında bir kişi bile yok!'

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Real Madrid, La Liga'nın 7. haftasında derbi maçta konuk olduğu Atletico Madrid'e etkisiz bir oyunla 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından eflatun-beyazlılar lider Barcelona'nın 5 puan gerisine düştü, puan tablosunda ise 4. sıraya geriledi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sağ kanatta görev alan Arda Güler, 54. dakikada teknik direktör Jose Mourinho tarafından oyundan alındı.

Arda Güler oyundan çıktıktan sonra Real Madrid'de yaklaşık yarım saat boyunca duran toplarda Kylian Mbappe topun başına geçti ancak etkili olamadı.

Maçtaki tek golünü 82. dakikada oyuna giren Bernardo Silva'nın kullandığı duran top neticisinde bulan eflatun-beyazlılarda teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihleri iyiden iyiye sorgulanmaya ve eleştirilerin dozajı artmaya başladı.

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"ARDA GÜLER DIŞINDA BİR KİŞİ BİLE YOK MU?"

Cadena COPE yorumcusu Paco González, Arda Güler'in yokluğunda duran topları Mbappe'nin kullanmasını, "Geçen sezona kıyasla daha iyi olan, formda olan bir Real Madrid oyuncusu var mı? Veya Real Madrid hangi konuda geçen sezona göre daha iyi? Arda Güler sahada olmadığında, Real Madrid'de duran topları kullanacak tek bir oyuncu bile yok mu? Bir tek Bernardo Silva var, o da yeterince oynatılmıyor. Arda olmadığında duran topları takımın golcüsü Mbappe kullanıyor. Bu bize Real Madrid'in kadro kalitesi hakkında fikir vermeli. Kadro geçen sezonla aynı; orta yapma konusunda teknik beceriye sahip oyuncu eksikliği var. Takımın en yaratıcı oyuncuları Arda Güler ve Bernardo Silva, ancak Mourinho asla bu iki oyuncuyu kritik maçlarda orta sahada birlikte oynatmayı düşünmeyecektir. Çünkü hala 'yıldız' isimlere gereğinden fazla saygı duyuyor. Mourinho'nun oynattığı oyun ve futbol anlayışı hiç evrilmemiş, tıpkı 20 yıl önce oynattığı oyunun aynısı." ifadelerini kullandı.

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ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 7 maçta toplam 349 dakika şans bulan Arda Güler, 1 gol atıp 3 de asist üreterek toplamda 4 gole doğrudan katkı sağladı.