×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid'de çılgın seçim vaatleri: Perez 'Mourinho', Riquelme 'Haaland ve Rodri' dedi!

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Mourinho#Perez
Real Madridde çılgın seçim vaatleri: Perez Mourinho, Riquelme Haaland ve Rodri dedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 01:07

Real Madrid Başkanı Florentine Perez, yeniden başkan seçilmesi halinde, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı. Diğer başkan adayı Enrique Riquelme ise vaat olarak Manchester City forması giyen Erling Haaland'ı duyurdu.

Haberin Devamı

Real Madrid'de seçim heyecanı sürüyor. Pazar günü yeni başkanını seçecek İspanyol devinde adaylar vaatlerini üst üste açıklamaya başladı. 

PEREZ'İN TERCİHİ MOURINHO

Real Madridde çılgın seçim vaatleri: Perez Mourinho, Riquelme Haaland ve Rodri dedi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yeniden seçilmesi halinde Jose Mourinho ile çalışacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Mourinho, La Liga ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Tecrübeli teknik adam, görev süresi boyunca 178 maça çıktı ve 2,3 puan ortalaması yakalamıştı.

Gözden KaçmasınLa Ligada sezonun golü Arda GülerdenLa Liga'da sezonun golü Arda Güler'den!Haberi görüntüle

DİĞER BAŞKAN ADAYI HAALAND VE RODRI DEDİ 

Diğer başkan adayı Enrique Riquelme ise yıldız transferinin Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland ve Rodri olacağını açıkladı. 

Haberin Devamı

Riquelme, katıldığı bir canlı yayında “Dünya yıldızı transferim Erling Haaland olacak. Eğer Erling Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse, Real Madrid'in tüm 100.000 üyesinin aidatlarının %100'ünü ben ödeyeceğim.” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Riquelme, kulüp efsaneleri Raul'un sportif direktör ve Fernando Hierro'nun kulüp altyapısında çalışacağını duyurdu. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Mourinho#Perez

BAKMADAN GEÇME!