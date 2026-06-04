Real Madrid'de çılgın seçim vaatleri: Perez 'Mourinho', Riquelme 'Haaland ve Rodri' dedi!

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Real Madrid'de seçim heyecanı sürüyor. Pazar günü yeni başkanını seçecek İspanyol devinde adaylar vaatlerini üst üste açıklamaya başladı.

PEREZ'İN TERCİHİ MOURINHO





Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yeniden seçilmesi halinde Jose Mourinho ile çalışacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Mourinho, La Liga ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Tecrübeli teknik adam, görev süresi boyunca 178 maça çıktı ve 2,3 puan ortalaması yakalamıştı.

DİĞER BAŞKAN ADAYI HAALAND VE RODRI DEDİ

Diğer başkan adayı Enrique Riquelme ise yıldız transferinin Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland ve Rodri olacağını açıkladı.

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Riquelme, katıldığı bir canlı yayında “Dünya yıldızı transferim Erling Haaland olacak. Eğer Erling Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse, Real Madrid'in tüm 100.000 üyesinin aidatlarının %100'ünü ben ödeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Riquelme, kulüp efsaneleri Raul'un sportif direktör ve Fernando Hierro'nun kulüp altyapısında çalışacağını duyurdu.