Real Madrid'de Celta yenilgisi bardağı taşırdı! Xabi Alonso'nun son şansı

Real Madrid’in Santiago Bernabeu’da Celta Vigo’ya 2-0 mağlup olması, kulüpte kaos yarattı.

Real Madrid, bu yenilgiyle birlikte son 5 haftada 4. kez puan kaybetti. Arda Güler’in 74 dakika sahada kaldığı maç sonrası Real Madrid’de başkan acil toplantı düzenledi.

BAŞKAN SABAHA KADAR KRİZ TOPLANTISI YAPTI

Marca’nın haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ve danışmanları, Celta Vigo maçından sabahın erken saatlerine kadar süren bir kriz toplantısında bir araya geldi. Masada, Santiago Bernabéu'da Real Madrid'i domine eden Celta Vigo karşısında her zamankinden daha belirgin olan takımın form düşüklüğü gibi birkaç acil konu vardı. Gündemde ayrıca, özellikle savunmayı etkileyen sakatlık salgını da vardı. Militao'nun ciddi sakatlığı, kırmızı kartlar ve hakem kararları da gündemdeydi.

Elbette toplantının en önemli konusu son 7 maçta sadece 3 galibiyet alan takımın durumu ve Xabi Alonso ile soyunma odasının büyük bir kısmı arasındaki ilişkiye odaklandı.

ALONSO’NUN GELECEĞİ MANCHESTER CİTY MAÇINA BAĞLI

El Clásico'da Vinicius'un oyundan alınması gibi durumlarda Alonso ile bazı önemli oyuncular arasındaki uyumsuzluk, kulüp için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Kulüp, Çarşamba günü Manchester City ile oynanacak maçı, hem takımın hem de teknik direktörün olumlu bir işaret vermesi için son tarih olarak belirledi. Xabi Alonso'nun geleceği başta olmak üzere, birçok şey bu maçın sonucuna ve takımın performansına bağlı olacak.

ALONSO YERİNE ZİDANE VE KLOPP LİSTEDE

Alonso'nun olası halefleri şimdiden konuşulmaya başlandı ve çoğu tahminde Zinedine Zidane en çok tercih edilen isim olarak öne çıkıyor. Bir başka, daha karmaşık seçenek ise, Liverpool'da uzun ve başarılı bir dönem geçirdikten sonra şu anda sahalardan uzak olan Jürgen Klopp olabilir.

BARCELONA, REAL’İN ÇOK ÖNÜNDE

Her anlamda büyük bir kriz, La Liga'da güçlü konumunu kaybeden Real Madrid'de belirgin hale geldi. El Clásico'yu kaybetmesine ve Şampiyonlar Ligi'nde daha riskli bir durumla karşı karşıya olmasına rağmen, Barcelona artık hem performans hem de genel hava açısından Madrid'in çok önünde görünüyor.

ALONSO İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Çarşamba günü prestijli bir Avrupa rakibiyle oynanacak maç, Real Madrid için, özellikle de Xabi Alonso için bir dönüm noktası olabilir. Kriz zamanlarında teknik direktörün en zayıf halka olduğu bilinen bir gerçektir, ancak kulüp yönetiminin yaptığı analizler, kadrodaki önemli oyuncuların hiçbirini es geçmemiştir, bu da kadro yeniden yapılandırması açısından çok hararetli bir yaz mevsimi yaşanmasına neden olabilir.