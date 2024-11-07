Real Madrid'de Carlo Ancelotti'ye büyük tepki: 'Barut fıçısı gibi, Arda Güler'i oynatmamak pahalıya patladı'

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Real Madrid'in üst üste aldığı yenilgiler sonrası eleştiri okları Carlo Ancelotti'ye dönmüş durumda.

El Clasico'da 4-0'lık hezimetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde evinde Milan'a kaybeden Madrid ekibinde taraftarlar homurdanmaya başlamış durumda. Üst üste alınan kayıpların ardından kulüp başkanı Florentina Perez'in de İtalyan çalıştırıcıya olan güveni azaldı.

'BARUT FIÇISI GİBİ'

İspanyol basını ise ‘Real Madrid barut fıçısı’ tabirini kullanarak kulüpteki çalkalanmayı duyurdu. ‘Ancelotti’nin kararları hem Bernabeu kamuoyunu hem de kulüp yönetimini artık yoruyor’ diyerek gidişattan duyulan memnuniyetsizlik tarif edilirken, Arda Güler'e de parantez açıldı.

ARDA'YI YEDEK BIRAKMAK PAHALIYA PATLADI

CNN TÜRK'ün derlediği haberde, takımın önemli genç yeteneği Arda Güler’in yedek bırakılmasının kimseye fayda sağlamadığı, Ancelotti’nin bu isme forma vermek konusundaki cesaretsizliğinin pahalıya patladığı ifade edildi. Takımda hücum gücünün zayıflığı ve ilerde yaratıcılık eksikliklerinin Milan karşısında görüldüğü, tam da bunu çözmeye aday ismin oyuna alınmamasının yanlış tercih olduğu vurgulandı.

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EN İYİLERDEN BİRİ

Arda Güler’in geçen sezonu takımın en iyilerinden biri olarak tamamladığı, ardından müthiş bir Avrupa Futbol Şampiyonası geçirmesine karşın kulübünde formadan uzak kalmasının anlamsız olduğu belirtilerek ‘Bu fırsat eksikliği, dünyanın en iyilerinden biri olabilecek genç bir oyuncuyu sekteye uğratıyor’ yorumu yapıldı.

KİRALIK OLARAK GİDEBİLİR

Real Madrid’de yaşanan gelişmeler, Arda Güler için farklı opsiyonların konuşulmaya başlanmasını beraberinde getirdi. İspanyol basınına göre 19 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma olasılığı arttı, ocakta kiralık olarak başka bir takıma gitme ihtimali yükseldi. Fenerbahçe’nin de içinde olduğu bir çok takımın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.