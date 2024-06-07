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Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı ortaya çıktı! Kylian Mbappe transferi nedeniyle...

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#REAL Madrid#Arda Güler#Kylian Mbappe
Real Madridde Carlo Ancelottinin Arda Güler planı ortaya çıktı Kylian Mbappe transferi nedeniyle...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 14:40

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyada büyük ses getiren Arda Güler, İspanya devinde hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Güler için Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi sonrasında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Real Madrid'in Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanya ekibinde istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı.

Sezon başı hazırlık kampında dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Güler, uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. 2023 yılında Real Madrid formasını terletme şansı bulamayan Arda Güler, 2024'ün ocak ayında oynanan Arandina maçına ilk 11'de başlamış ve 59 dakika sahada kalmıştı.

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İlerleyen dönemlerde teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başaran genç yıldız, forma süresini de artırmış ve şampiyonluğun önceden ilan edilmesiyle birlikte ilk 11'de kendisine yer bulmayı başarmıştı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maçta forma giyen Arda Güler, 6 gol kaydetti ve 440 dakika süre aldı.

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ARDA İÇİN FLAŞ İDDİA

Öte yandan İspanyol gazeteci Jose Luis Sanchez, Arda Güler'in gelecek sezonu için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Sanchez, genç yıldızın yeni sezonda farklı bir mevkide forma giyeceğini öne sürdü.

Real Madridde Carlo Ancelottinin Arda Güler planı ortaya çıktı Kylian Mbappe transferi nedeniyle...

"VINICIUS VE MBAPPE OYNADIĞINDA..."

Marca'daki radyo programında konuşan Sanchez, "Arda Güler önümüzdeki sezon orta sahada oynayacak. Bu adam gelecek yıl çok önemli bir rol oynayacak ve daha fazla forma süresi bulacak. Vinicius ve Mbappe'nin oynadığı maçlarda Arda'nın orta sahayı tamamladığı maçlar olursa şaşırmayın." ifadelerini kullandı.

BU KARARIN NEDENİ

Arda Güler'in mevkisinin değiştirilme nedeni olarak ise Kylian Mbappe'nin transfer edilmesi gösterildi. Ancelotti'nin bu nedenle hem Mbappe hem de Endrick transferleri nedeniyle Arda'yı merkez orta sahada oynatacağı kaydedildi.

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#REAL Madrid#Arda Güler#Kylian Mbappe

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