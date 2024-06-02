Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri

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Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez final heyecanı yaşayan ve 5 kez kazanma başarısı gösteren Carlo Ancelotti, milli futbolumuz Arda Güler hakkında açıklamalar yaptı.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

64 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, TRT Spor'a kupa sevincini değerlendirdi.

Kupayı hak ettiklerini kaydeden Carlo Ancelotti, "Sanki bir rüyadayım. Beni uyandırmasın kimse. Bu güzel başarıyı, sevinci, mutluluğu yaşamak çok güzel bir duygu. Elde edilen bu zaferden dolayı çok mutluyuz. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Çok iyi oynadık. Kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Arda Güler ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "O çok genç ama çok büyük yetenek. Başarılı bir grafik çizgi. Ona güveniyoruz." diye konuştu.