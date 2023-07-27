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Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

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#Arda Güler#Ancelotti#Real Madrid
Real Madridde Carlo Ancelottiden Arda Güler müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 10:59

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yakında sahaya çıkacağını söyledi.

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Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

ABD'de gerçekleştirilen hazırlık kampında sakatlık geçiren milli oyuncu, Real Madrid'in Milan ve Manchester United ile oynadığı maçlarda forma giyememişti.

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ANCELOTTI MÜJDEYİ VERDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Manchester United'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Courtois'nın ufak bir problemi vardı ve risk almadık. Bir sonraki maçta sahada olacak. Arda Güler gibi. O da çok yakında sahaya çıkacak"

BİR SONRAKİ RAKİP BARCELONA

Real Madrid'in hazırlık turnuvasında bir sonraki rakibi Barcelona olacak. Katalan ekibiyle 30 Temmuz'da karşılaşacak olan Ancelotti'nin öğrencileri, 3 Ağustos'ta Juventus ile kozlarını paylaşacak.

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#Arda Güler#Ancelotti#Real Madrid

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