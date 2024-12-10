Real Madrid'de büyük şok! Yıldız isme nazar değdi

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UEFA Şampiyonlar 6. haftasında Atalanta ile Real Madrid karşılaştığı mücadelede sakatlık şoku yaşandı.

Stadio di Bergamo Stadyumu'nda oynanan müsabakada 10. dakikada ağları sarsarak Real Madrid'i öne geçiren Kylian Mbappe, oyuna devam edemedi.

Fransız yıldız Kylian Mbappe, müsabakanın 35. dakikasında sakatlandı ve değişiklik istedi.

Real Madrid'de maça devam edemeyen Mbappe'nin yerine Rodrygo oyuna dahil oldu.

MESSI'NIN ARDINDAN 50 GOLE ULAŞAN EN GENÇ İSİM OLDU

Opta verilerine göre; Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği 79 maçta 50 gol atan Kylian Mbappe (25 yaş 356 gün), turnuva tarihinde Lionel Messi’nin (24 yaş 284 gün) ardından bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu

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REAL'DE 14 GOL KATKISI YAPTI

Bu sezon İspanyol ekibi ile 22 maça çıkan Fransız golcü, 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.