Real Madrid’de büyük kavga! Valverde hastaneye kaldırıldı, yüzüne dikiş atıldı

Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Marca’nın haberine göre Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni, dün antrenmanda yaşanan bir pozisyon sonrası sert şekilde tartıştı. İkilinin birbirini ittiği ve gerginliğin soyunma odasında da devam ettiği iddia edildi.

BUGÜN KAVGA DAHA DA BÜYÜDÜ

Bugün gelen haberde ise ikilinin bir kez daha kavga ettiği ve Valverde'nin kavga sonrasında hastaneye kaldırıldığı yazıldı.

Haberde yer alan detaylar şu şekilde oldu:

Real Madrid soyunma odasındaki gerilim, dün Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavganın ardından azalmak bir yana daha da büyüdü. Takım içinde “çok ciddi” olarak nitelendirilen yeni bir olay yaşandı ve bu durum acil toplantı yapılmasına neden oldu. Kulübün de konuyla ilgili adım atmayı değerlendirdiği belirtildi.

YÜZÜNDE YARA AÇILAN VALVERDE HASTANEYE KALDIRILDI

Marca'ya olayı anlatan kaynaklar, Valverde'nin sabah Tchoaméni'ye el sıkışmayı reddettiğini ve bununla birlikte antrenman sonunda soyunma odasında ciddi bir kavgayla sonuçlanan oldukça gergin bir ortamın başladığını aktardı. Aurelien Tchouameni ile kavga eden Federico Valverde yere düşüp masaya kafasını çarptı ve hastaneye kaldırıldı. Valverde'nin kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

TAKIMDA HUZURSUZLUK BÜYÜDÜ

Bu olayın tek seferlik bir gerilim olmadığı, özellikle takım için kritik bir dönemde soyunma odasındaki huzursuzluğun ne kadar büyüdüğünü gösterdiği vurgulandı. Kaynaklara göre yaşanan son kavga, dün Valdebebas tesislerinde yaşanan tartışmadan “çok daha kötüydü.”

ACİL KRİZ TOPLANTISI YAPILDI

Olayın büyüklüğü nedeniyle kavganın hemen ardından soyunma odasında acil kriz toplantısı yapıldığı ve Jose Angel Sanchez’in takımla görüştüğü belirtildi. Futbolcuların hiçbiri tesislerden ayrılmazken, kulüp içinde benzeri görülmemiş bir kriz yönetimi süreci yaşandığı aktarıldı.

Kulübün amacının yaşanan sorunları sona erdirmek ve giderek büyüyen gerilimi kontrol altına almak olduğu ifade edilirken, Real Madrid’de şu an ortamın son derece gergin olduğu, takım içinde bölünmeler ve büyük bir huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.

VALVERDE, TCHOUAMENİ'NİN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ

Görüşmeler sonrasında Tchouaméni'nin Valverde'den özür dilediği fakat Uruguaylı oyuncunun özrü kabul etmediği iletildi.

İki oyuncu hakkında da disiplin soruşturması başlatan Real Madrid yönetiminin, oyunculara ağır cezalar vermeyi düşünüyor.