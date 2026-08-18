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Real Madrid’de Brahim Diaz gelişmesi! Beşiktaş için sürpriz iddia

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#Brahim Diaz#Beşiktaş Transfer#Real Madrid
Real Madrid’de Brahim Diaz gelişmesi Beşiktaş için sürpriz iddia
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 13:48

Real Madrid’de forma giyen Brahim Diaz için Beşiktaş iddiası gündeme geldi. İspanyol basını, siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun durumunu takip ettiğini yazdı.

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Real Madrid’in Faslı yıldızı Brahim Diaz’ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Fichajes, 27 yaşındaki futbolcu için Milan’ın ardından Beşiktaş’ın da devrede olduğunu öne sürdü.

Real Madrid’de Brahim Diaz gelişmesi Beşiktaş için sürpriz iddia

İki kulüpten Brahim Diaz hamlesi

Fichajes’in haberine göre Milan, daha önce formasını giyen Brahim Diaz’ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin yanı sıra Beşiktaş’ın da yıldız futbolcunun mevcut durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Brahim Diaz, 2020-2023 yılları arasında Milan formasıyla 124 karşılaşmada görev yaptı. Faslı oyuncu bu süreçte 18 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.

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Real Madrid’de Brahim Diaz gelişmesi Beşiktaş için sürpriz iddia

Real Madrid’de rekabet kızıştı

Brahim Diaz’ın geleceğinde Real Madrid’deki forma rekabetinin önemli bir rol oynayabileceği ifade edildi. Hücum hattındaki seçeneklerin artmasıyla birlikte forma mücadelesi kızışırken, Faslı yıldızın takımda kalması halinde daha fazla rekabetle karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

Brahim, 2026 Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı formasıyla 5 karşılaşmada görev yaparken turnuvayı 4 asistle tamamladı.

Real Madrid’de Brahim Diaz gelişmesi Beşiktaş için sürpriz iddia

Gözler Beşiktaş’ta

Kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Brahim Diaz için Beşiktaş’ın ilgisi, transfer döneminin son bölümünde dikkat çeken iddialardan biri oldu.

Fichajes, siyah-beyazlıların oyuncunun durumunu takip ettiğini belirtirken, Brahim Diaz’ın geleceğinin önümüzdeki dönemde netleşeceğini yazdı. Real Madrid’de forma rekabetinin nasıl şekilleneceği, yıldız futbolcunun kariyerindeki bir sonraki adım açısından da belirleyici olacak.

Real Madrid’de Brahim Diaz gelişmesi Beşiktaş için sürpriz iddia

 

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#Brahim Diaz#Beşiktaş Transfer#Real Madrid

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