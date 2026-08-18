Real Madrid’de Brahim Diaz gelişmesi! Beşiktaş için sürpriz iddia

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Real Madrid’in Faslı yıldızı Brahim Diaz’ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Fichajes, 27 yaşındaki futbolcu için Milan’ın ardından Beşiktaş’ın da devrede olduğunu öne sürdü.

İki kulüpten Brahim Diaz hamlesi

Fichajes’in haberine göre Milan, daha önce formasını giyen Brahim Diaz’ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin yanı sıra Beşiktaş’ın da yıldız futbolcunun mevcut durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Brahim Diaz, 2020-2023 yılları arasında Milan formasıyla 124 karşılaşmada görev yaptı. Faslı oyuncu bu süreçte 18 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.

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Real Madrid’de rekabet kızıştı

Brahim Diaz’ın geleceğinde Real Madrid’deki forma rekabetinin önemli bir rol oynayabileceği ifade edildi. Hücum hattındaki seçeneklerin artmasıyla birlikte forma mücadelesi kızışırken, Faslı yıldızın takımda kalması halinde daha fazla rekabetle karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

Brahim, 2026 Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı formasıyla 5 karşılaşmada görev yaparken turnuvayı 4 asistle tamamladı.

Gözler Beşiktaş’ta

Kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Brahim Diaz için Beşiktaş’ın ilgisi, transfer döneminin son bölümünde dikkat çeken iddialardan biri oldu.

Fichajes, siyah-beyazlıların oyuncunun durumunu takip ettiğini belirtirken, Brahim Diaz’ın geleceğinin önümüzdeki dönemde netleşeceğini yazdı. Real Madrid’de forma rekabetinin nasıl şekilleneceği, yıldız futbolcunun kariyerindeki bir sonraki adım açısından da belirleyici olacak.