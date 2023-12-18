Real Madrid'de bir büyük şok daha! Resmen açıklandı, sezonu kapattı... | Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

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Fenerbahçe formasıyla kısa sürede kendini gösterdikten sonra bu sezon başında La Liga devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle uzun bir süre takımda ayrı kalmıştı.

Madrid ekibinde yaşanan sakatlıklar ve Arda Güler başta olmak üzere takımdaki önemli isimlerin sağlık durumlarının sürekli nüksetmesi nedeniyle, sağlık ekibinin başındaki Niko Mihic ile yolları ayırmıştı.

Hatta İspanyol basını Hırvat doktorun takımdan gönderilişini tetikleyen olayın Arda Güler'in üçüncü kez sakatlanışı olarak yer verirken, kararın Carlo Ancelotti ve kulüp başkanı Florentino Perez ile ortak olarak alındığı iddia etti.

REAL MADRİD'E BİR ŞOK DAHA! BU KEZ ALABA...

Tarihinde bu denli sakatlıkların fazla olduğu bir dönem yaşamayan Madrid'e bir kötü haber de dün gece oynanan Villarreal maçından geldi. Eflatun beyazlı ekibin 4-1 kazandığı karşılaşmada bu kez David Alaba büyük bir sakatlık yaşadı.



Real Madrid, David Alaba'nın çapraz bağının yırtıldığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.

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Arda Güler, de kendisine sıcaklık döneminde destek çıkan takım arkadaşı için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Thibaut Courtois, Eder Militao, Jude Bellingham, Tchouameni ve Camavinga gibi isimler farklı sakatlık sorunları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı...



ARDA GÜLER'İN DÖNÜŞÜ...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Arda Güler'in dönüşü artık çok yakın. Aralık ayının sonunda mı yoksa ocak ayının başında mı olacağını yakında göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Defensa Central’in haberine göre Arda Güler'in ilk maçı için temkinli yaklaşan Real Madrid sağlık heyeti, yıldız futbolcunun ocak ayında sahaya çıkmasının daha doğru olacağına kanaat getirdi. Kulüp doktorlarının Arda'nın sağlık durumu %100 olana kadar en üst düzeyde rekabet etmesini istemediği belirtildi.

ANCELOTTİ'DEN AÇIKLAMA: ARDA OCAK BAŞINDA SAHADA

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, dün gece oynanan Villarreal karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Arda Güler konusuna da değinen tecrübeli teknik adam, milli oyuncunun yeni yıl tatili sonrasında takıma katılacağını açıkladı.

REAL MADRİD ARDA'YI KORUYOR

İlk maçına çıkması beklenen Arda Gülerin dönüşüne doktor engeli Endişe ve depresyon korkusu var. Real Madrid'de Arda Güler'in yeteneğine ve futbolculuğuna güvenin tam olduğu aktarılırken, teknik heyetin oyuncuyu endişe ya da depresyona girmemesi için korumaya aldığı ifade edildi.

ARDA GÜLER'İN SAKATLIK RAPORU

Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, sezon başı hazırlık kampında gerçekleştirilen antrenmanda dizinden sakatlanmıştı.

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2 ay boyunca sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, eylül ayının başında geri döndü ancak Vallecano maçından önce yapılan idmanda bu kez de üst adalesinden sakatlanarak forma bulma şansını kaçırmıştı.