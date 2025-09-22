Real Madrid’de Bellingham’ın dönüşü sonrası Arda Güler’e şok haber! ‘İkisinden biri feda edilecek’

Haberin Devamı

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip, 22. dakikada Eder Militao'nun golüyle öne geçti. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

ARDA İLK KEZ YEDEK

Bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 61. dakikada Gonzalo yerine oyuna dahil oldu. Lider Real Madrid 15 puanla namağlup serisini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

XABİ ALONSO: ARDA VE JUDE BENZER ROLLERDE AMA...

Maça sonradan dahil olan futbolcusu Arda Güler'le ilgili bir açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, "Bellingham ve Arda Güler'in çok benzer rollerde oynadıkları doğru, ancak birlikte de oynayabilirler. Arda arkadan bağlantı kurabilir. Jude ise daha önde." sözlerini sarf etti.

AS’TAN ARDA İÇİN ŞOK İDDİA

Espanyol maçında Jude Bellingham'ın iyi performansı ve Arda Güler'in ilk kez yedek soyunması kafaları karıştırdı. İspanyol gazetesi AS, bugünkü haberine Bellingham'ın gelişiyle Arda Güler'in yedek kalabileceğini belirtti.

AS Gazetesi'nde bugün 'Bellingham'ın acımasız değişimi' başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı;

Haberde, Bellingham’ın etkili oyununa vurgu yapılırken, ‘İngiliz oyuncu, Espanyol karşısında sezonun ilk dakikalarını oynadı ve geçen sezondan çok daha keskin görünüyordu. Bellingham geri döndü. Xabi Alonso, Real Madrid için önemli olacak oyuncuların sakatlıklarının azaldığını görmeye başladı. İngiliz oyuncu, iki yıldır ciddi şekilde sakat olan omzundan Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra ameliyat oldu. Bu sakatlık nedeniyle ağrı içinde oynuyordu ve %100 performans gösteremiyordu. Real Madrid, bu ameliyattan sonra orta saha oyuncusunun Real Madrid'deki ilk sezonunda gösterdiği formu yeniden kazanmasını umuyor. O ilk sezonda 23 gol attı ve 13 asist yaptı.’ ifadeleri kullanıldı.

‘FİZİKSEL YAPISI DEĞİŞTİ’

Yeni antrenman planıyla değişen yıldız oyuncunun fiziksel yapısına da dikkat çekilirken, ‘İngiliz oyuncuda geçen sezona kıyasla ilk bakışta göze çarpan değişikliklerden biri fiziksel yapısı. Bellingham kilo olarak çok daha zayıf. Orta saha oyuncusu, Real Madrid'deki ilk iki yılında kas kütlesi kazanmıştı, ancak şimdi, Ancelotti'nin o dönemki takımına transfer olduğu 2023 yazında olduğu gibi daha zayıf görünüyor. Bu kas kazanımı, omzunu güçlendirmek ve omzunun tekrar çıkmasını önlemek amacıyla yapılmıştı.

Pintus'un antrenman planı, onun kas kütlesi kazanmasına yol açtı. Yeni teknik ekip, ameliyatın ardından bu planı değiştirdi ve Bellingham'ın oyunu için en iyisinin kas kütlesini kaybedip daha “keskin” hale gelmesi olduğuna karar verdi. Bu kilo kaybı, oyuncunun daha hızlı hareket etmesini ve daha çevik olmasını sağlayacak. Xabi Alonso, oyuncularından rakip yarı sahada topu kazanmak için savunmada fedakarlık yapmalarını istiyor. Bu, sezonun ilk altı maçında görüldüğü gibi, forvetlerin pres yaparken çok daha agresif olmaları gerektiği anlamına geliyor. Ve İngiliz oyuncunun vücudu, kilo kaybıyla daha dayanıklı hale gelecek.’ denildi.

‘BELLİNGHAM İÇİN ARDA VEYA MASTANTUONO FEDA EDİLECEK’

Haberde, Bellingham’ın 11’e dönüşüyle Arda Güler veya Mastantuono’nun yedek kulübesinin yolunu tutmasının beklendiği yazıldı.

Arda’yla ilgili bölümde; ‘Sezon ilerledikçe, Bellingham, Xabi Alonso'nun takımında daha önemli hale gelecek. Mastantuono veya Arda Güler, Mbappé'nin gol paylaşımı konusunda eksikliğini kapatması beklenen İngiliz oyuncunun yerine feda edilecek isimler olacak. Şimdiye kadar Real Madrid tüm maçlarını kazandı, ancak Real Madrid taraftarlarını ikna edecek ekstra bir oyun sergilemesi gerekiyor. Bellingham, takıma yardım etmek ve daha fazla futbol getirmek için geliyor.’ sözleri kullanıldı.