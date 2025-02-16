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Real Madrid'de Bellingham şoku: 12 maç ceza alabilir! Arda Güler'e fırsat doğdu

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#Real Madrid#Jude Bellingham#Arda Güler
Real Madridde Bellingham şoku: 12 maç ceza alabilir Arda Gülere fırsat doğdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 12:27

La Liga'nın 24. haftasında Osasuna'yla 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Real Madrid'de kırmızı kart gören Jude Bellingham da 12 maç ceza ile karşı karşıya. İngiliz orta saha oyuncusunun ceza alması halinde milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11 şansı artacak.

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Real Madrid, La Liga'nın 24. haftasında dün Osasuna ile karşı karşıya geldi.

15. dakikada Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçen Eflatun-beyazlılarda Jude Bellingham 39. dakikada maçın hakemine hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Osasuna'da 58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Ante Budimir gole çevirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Real Madrid 51 puana yükselerek liderliğini sürdürse de, Barcelona'nın yarınki Rayo Vallecano maçını kazanması halinde 2. sıraya gerileyecek.

BELLINGHAM 12 MAÇ CEZA ALABİLİR!

MARCA gazetesinin haberine göre; Hakem raporunda 'hakeme hakaret ettiği' yazılan Jude Bellingham, La Liga disiplin talimatına göre 4 ila 12 maç arasında bir ceza alabilir.

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İngiliz orta saha oyuncusu, maçın ardından yaptığı açıklamada hakeme kötü bir şey söylemediğini, hakaret etmediğini belirtmişti.

ANCELOTTI: "HAKEM, JUDE'UN İNGİLİZCESİNİ ANLAMADI"

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de Bellingham'ın hakeme küfür ettiği iddialarına, "Hakemin Bellingham'ın İngilizcesini anlamadığını düşünüyorum. F..k off dedi, f..k you değil. Bu ikisi çok farklı. Gelecek hafta yedek kulübesinde olmak istiyorum, o yüzden bu konu hakkında daha fazla konuşmayacağım" sözleriyle yanıt verdi.

Real Madrid ise görüntüler ışığında kırmızı karta ve olası bir cezaya itiraz edeceklerini duyurdu.

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ARDA GÜLER'E GÜN DOĞDU

Real Madrid'de son 3 lig maçında süre alamayan milli futbolcu Arda Güler'in, Bellingham'ın en az 4 maç ceza alması halinde ilk 11 şansı artacak.

Madrid ekibinde Bellingham sonrasında formayı alabilecek en güçlü adaylar olarak Arda Güler ve Brahim Diaz'ın ismi öne çıkıyor.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 27 maçta görev yapan Arda Güler, sahada bulunduğu 967 dakikaya 3 gol - 5 asist sığdırdı.

Arda Güler'in İspanyol deviyle 4,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Real Madridde Bellingham şoku: 12 maç ceza alabilir Arda Gülere fırsat doğdu

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#Real Madrid#Jude Bellingham#Arda Güler

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