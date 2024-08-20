Real Madrid'de başkan Florentino Perez, Arda Güler için devreye girdi! Dönüş uçağında Carlo Ancelotti'yle görüştü: Valladolid maçında...

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İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, yeni sezonun ilk maçında Mallorca deplasmanına çıkmıştı. Eflatun - beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 88. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Genç futbolcunun oyuna son dakikalarda girmesi teknik direktör Carlo Ancelotti'ye eleştirilerin gelmesine neden olmuştu.

Hatta karşılaşmanın ardından Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile özel bir görüşme yaparak yıldız futbolcudan özür dilediği iddia edilmişti.

İtalyan çalıştırıcının Arda Güler'i oyuna geç sokmasının hata olduğunu kabul ettiği ve genç futbolcudan bu nedenle özür dilediği öne sürülmüştü.

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PEREZ DEVREYE GİRDİ

Bu durum sonrasında Defensa Central'in haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Carlo Ancelotti'yle görüşme gerçekleştirdi.

"HATAMI KABUL EDİYORUM"

Ancelotti'nin dönüş uçağında Perez'e, "Oyuncuları oyuna çok geç aldığımın farkındayım. Hatamı kabul ediyorum." dediği yazıldı.

DAHA FAZLA SÜRE VERECEK

Haberin devamında tecrübeli çalıştırıcının Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Valladolid maçında Brahim Diaz ve Arda Güler gibi oyuncuların süresinin daha da artacağı kaydedildi.

Valladolid karşısında gözlerin özellikle Arda Güler'de olacağı yazılırken, Arda Güler'in sezonun geri kalanında önemli rol oynayacağı belirtildi.

KUPA TÖRENİNDE MUTSUZDU

Arda Güler, Süper Kupa'nın ödül seremonisindeki haliyle dikkat çekmişti. Kameralara yansıyan görüntülerde Modric'in Arda'yı kupayla fotoğraf çektirmek için ikna etmeye çalıştığı görülmüştü.

GEÇEN SEZONU 6 GOLLE TAMAMLADI

Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonu iyi bir noktada altı golle bitirmişti.

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Daha sonra A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'e katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da düzenlenen turnuvayı da 1 gol, 2 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Turnuva başlamadan önce piyasa değeri 30 milyon Euro olan Arda'nın turnuva bittikten sonraki güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro oldu.