Real Madrid'de ayrılık kesinleşti! 'Temsilcileri Ancelotti'yle imza için İspanya'da

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La Liga’da 72 puanla, 76 puanlı lider Barcelona’nın gerisinde kalarak şampiyonluk şansı mucizelere kalan Real Madrid, hafta sonu oynanan El Clasico’da yine Barcelona’ya 3-2 elenerek İspanya Kral Kupası’nda veda etti.

Sezon boyunca oynanan oyundan memnun olmayan Real Madrid taraftarlarının teknik direktör Carlo Ancelotti’ye olan tepkisi büyüyor. Şampiyonlar Ligi’ne de veda eden ve Kral Kupası’ndan da elenen Eflatun Beyazlı takım, La Liga’yı da kaybederse eli boş kalacak.

Bu kötü gidişatın yanı sıra Arda Güler ve Endrick gibi genç yıldızlarına süre vermeyen İtalyan teknik adamın sezon sonunda gönderileceği konuşulmaya başlanmıştı. İspanyol medyasında çıkan son haberlerde Ancelotti’nin ayrılığının an meseli olduğu belirtildi.

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Marca’da yer alan habere göre Ancelotti, Real Madrid Başkanı Florentio Perez’le görüştükten sonra ayrılık konusunda kesin karar verilecek. Haberde yolların ayrılmasının yüksek ihtimal olduğundan bahsedildi.

MARCA: ‘AYRILIK İHTİMALİ GİDEREK GÜÇLENİYOR’

Haberde, ‘Real Madrid yedek kulübesinin geleceğiyle ilgili haftalardır, daha doğrusu aylardır süren belirsizlik bir an önce çözüme kavuşacak. Kupa çoktan bir Real Madrid yenilgisiyle sonuçlandı ve şimdi Carlo Ancelotti'nin bu sezon şu ana kadar olanlarla ilgili argümanlarını dinledikten sonra karar vermek Florentino Pérez'e kalmış durumda. Barcelona'ya karşı alınan yenilginin şekli, olası bir devamlılığı düşünmek ve İtalyan oyuncunun sözleşmesinin kalan yılını tamamlamasına izin vermek lehine bir argüman olabilir ancak atmosfer ve hakim olan duygu buna işaret etmiyor. Ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.

‘SAATLER OLMASA DA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE’

Finalden önceki günlerde yapılan temaslar “Barcelona maçından sonra konuşacağız” ifadesiyle sona erdiyse, o an çoktan geldi ve Florentino Pérez ile Carlo Ancelotti arasındaki görüşme, beyaz takımın Celta ile oynayacağı bir sonraki Lig maçından önce planlandığı için, saatler olmasa da önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşecek.

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XABİ ALONSO VE LEVERKUSEN BEKLİYOR

Real Madrid kulübesinde neler olacağını görmek için bekleyenler sadece başkan ve koç değil. Uzaktan bakıldığında Leverkusen, Alman kulübünün yöneticileri ve Xabi Alonso da Real Madrid koçunun geleceğiyle ilgili düğümün tamamen çözülmesini bekliyor. Diğer bir bekleyen de Brezilya Milli Takımı. Federasyon Real Madrid’den ayrılmasının ardından Ancelotti ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.’ ifadeleri kullanıldı.

‘ANCELOTTİ’NİN GÜNLERİ SAYILI’

Bir diğer İspanyol gazetesi AS ise Ancelotti’nin geleceğiyle alakalı haberinde daha kesin ifadelere yer verdi. Gazetenin ‘Ancelotti'nin günleri sayılı’ başlıklı haberinde İtalyan teknik adamın Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

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Haberde, ‘Kulüpler Dünya Kupası'na katılamayacak olan Carletto'nun en kısa sürede Brezilya’nın başına geçmesi bekleniyor Kupanın yeni galibi Barcelona olarak Real Madrid'i dört nala giden bir krizin içine sürükledi ve teknik direktörleri Carlo Ancelotti'nin yenilginin ardından günleri sayılı. Soyunma odasında soğuk duş etkisi yaratan bir yenilgiydi ve önümüzdeki haftalarda soyunma odasında da sonuçları olacak gibi görünüyor.

Madrid'in içinden isimler İtalyan teknik adamın ayrılışının travmatik olacağına inanmıyor ancak Bernabeu'daki görev süresinin dolduğuna ve bir sonraki Dünya Kulüpler Kupası'nda takımın başında olmayacağına inanıyorlar.

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‘BREZİLYA TEMSİLCİLERİ İMZA İÇİN İSPANYA’DA’

Fabrizio Romano'ya göre, Chamartín'den ayrılışının ardından Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek üzere Brezilya'ya gidecek. Beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'nın federasyonu İtalyan teknik adamla anlaşmaya vardıklarından emin. Real Madrid'in kararını bekleyen Brezilyalı temsilciler anlaşmayı imzalamak için hala İspanya'da. Madrid, ayrılığın anlaşmalı ve dostane bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için Ancelotti ile görüşmelerini sürdürüyor.