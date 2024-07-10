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Real Madrid'de Arda Güler'in numarası değişti!

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#Arda Güler#Real Madrid#Mbappe
Real Madridde Arda Gülerin numarası değişti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 17:14

İspanyol ekibi Real Madrid, takımda birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini duyurdu. Milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek.

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İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek. Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe'ye verildi.

Real Madrid’in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:

Eduardo Camavinga: 6
Federico Valverde: 8
Aurelien Tchouameni: 14
Arda Güler: 15
Jesus Vallejo: 18
Kylian Mbappe: 9

Real Madridde Arda Gülerin numarası değişti

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#Arda Güler#Real Madrid#Mbappe

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