Real Madrid'de Arda Güler'e kötü haber! Modric'in yerine düşünülüyor ama...

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Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler hala tam olarak kendini gösteremiyor. Bu sezonun Türk yıldızın bir adım öne çıkacağı ve Carlo Ancelotti ile kulübün güvenini kazanacağı bir sezon olması bekleniyordu. Ancak şu ana kadar bunu başaramadı.

TEKNİK EKİP ONU MODRİC YERİNE DÜŞÜNÜYOR

Relevo'dan gazeteci Rodra'ya göre, teknik ekip Arda Güler'in Luka Modric'e benzeyebileceğini, yani Hırvat oyuncunun pozisyonunda oynayabileceğini düşünüyordu. Ancak Arda, Valdebebas'ta düşündüklerinden çok uzakta, hücum pozisyonlarına yakın oynamayı seviyor.

Real Madrid, 39 yaşındaki Hırvat yıldızın ayrılığı sonrası yerini Arda Güler'le doldurmayı düşünüyor. Arda her ne kadar topu alıp giden, hücuma topla çıkan bir oyun stiliyle oynasa da Ancelotti ve teknik ekip ondan topa dağıtan bir orta sahibi yararlanmak istiyor.

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ARDA'YA KÖTÜ HABER: MODRIC 1 YIL DAHA KALABİLİR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre ise Luka Modric’in bu yaz emekli olmaya niyeti yok. Hırvat yıldız Eflatın-Beyazlılar’la Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzalayıp 1 sene daha kalabilir. Eğer Modric kalırsa Arda’nın forma hasreti gelecek sezonda da devam edebilir.

BAŞKANIN GÜVENİ TAM

Henüz olağanüstü bir performans gösterememesine rağmen Florentino Pérez ona hala güveniyor. Başkan ve en yakın çalışma arkadaşları er ya da geç onun nihayet patlama yapacağına inanıyor. Kulüpte Arda Güler’in etkileyici kaliteye sahip bir futbolcu olduğu ancak şu ana kadar henüz kendini gösteremediği fikri herkes tarafından kabul görüyor.

TEKNİK EKİP ZAMANA İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Ancak Real Madrid’deki yetkili kaynaklar onun henüz çok genç olduğunu ve tüm bunların bir sürecin parçası olduğunu vurguluyor. Özellikle, Arda’nın 20 yaşında olduğu, henüz yeterince olgunlaşmadığı ve karakterinin oturmasına daha zaman olduğu düşünülüyor. Bu nedenle, ayrılık iddialarının aksine kimse oyuncuyu ‘feda etmiyor’. Teknik ekip onun gelişiminin umut verici olduğuna ve çok da uzak olmayan bir gelecekte kendisinden çokça bahsedilebileceğine inanıyor.

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YÖNETİMDEN ARDA GÜLER’E: SABIRLI OL

Kulüp yönetiminin üst kademelerinde, genç oyuncunun sabırlı olması ve sakin kalması gerektiği vurgulanıyor . Kulüp içinden gelen haberlere göre, Arda Güler tam da bunu yapıyor ve herhangi bir kötü davranış sergilemedi ya da soğuk bir tavır sergilemedi.

ANCELOTTİ, ARDA’DAN MEMNUN

Pek çok kişinin düşündüğünün aksine, Ancelotti antrenmanlarda ondan gördüklerinden memnun ancak oyun süresini kademeli olarak artırması gerektiğine inanıyor. Ayrıca, oyuncunun ilk 11’de başladığında da yeterli performansı gösteremediği belirtiliyor.

İSTEYEN TAKIMLAR VAR AMA REAL MADRİD GÖNDERMEYECEK

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Birçok takım onun hakkında araştırma yaptı. Ne de olsa çekici bir oyunu olan ve bazı takımlar için iyi bir teşvik unsuru olan bir oyuncu. Buna rağmen Real Madrid'in onu satmaya ya da kiralamaya niyeti yok.

GİTMEK İSTERSE BAŞKAN İZİN VEREBİLİR

Ancak, habere göre forma rekabeti için bu son aylar çok önemli olacak. Eğer Arda Güler ayrılma yönünde bir taleple gelir ve yeni bir kariyere başlamak isterse Florentino Perez ona kapıları açabilir. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.