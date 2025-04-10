×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid'de Arda Güler'e fırsat doğabilir! Chelsea kesenin ağzını açtı, 120 milyon euro...

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#Transfer
Real Madridde Arda Gülere fırsat doğabilir Chelsea kesenin ağzını açtı, 120 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 19:24

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorluk çeken Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı. Manchester City, sezon sonunda dev bir transfer harekatına hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta Arsenal'e 3-0 kaybeden ve La Liga'da lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Real Madrid'de sezon sonu sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Mbappe ve Vinicius Junior ile birlikte Real Madrid'in hücum hattını oluşturan Rodrygo için ciddi bir talip çıktı.

Gözden Kaçmasın125 milyon dolarlık turnuva Dünya Kulüpler Kupasında Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi Türkler olacak125 milyon dolarlık turnuva! Dünya Kulüpler Kupası'nda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi Türkler olacakHaberi görüntüle

120 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İspanya basınında yer alan habere göre; Chelsea, Brezilyalı yıldız için Real Madrid'e 120 milyon euroluk teklif yapmayı planlıyor.

Premier Lig ekibinin, Rodrygo'yu takımın ana yıldızı olarak düşündüğü ve genç oyuncuyu böyle ikna etmek istediği vurgulandı.

Real Madridde Arda Gülere fırsat doğabilir Chelsea kesenin ağzını açtı, 120 milyon euro...

REKOR KIRABİLİR

Rodrygo, 120 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza atması halinde Real Madrid'in en pahalı satışı olabilir. Real Madrid, Ronaldo'yu 2018 yazında 117 milyon euro bedelle Juventus'a göndermişti ve en yüksek satışını yapmıştı.

Haberin Devamı

Real Madrid'de bu sezon 45 maçta süre bulan Rodrygo, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.

ARDA GÜLER İÇİN FIRSAT OLABİLİR

Bu sezon 20 La Liga maçında 711, 7 Şampiyonlar Ligi müsabakasında 142 dakika forma şansı bulabilen ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşulan Arda Güler'in, Rodrygo'nun olası transferi sonrası takımdaki öneminin artabileceği ve ana parçalardan biri olabileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#Transfer

BAKMADAN GEÇME!