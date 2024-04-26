Real Madrid'de Arda Güler zamanı! İlk 11'de çıkmaya hazırlanıyor, Real Sociedad maçı...

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle imza atan Arda Güler için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından sahalara geri dönen ve bazı maçlarda oyuna sonradan dahil olan genç yıldız için sahaya çıkma zamanı geldi.

İspanya La Liga'da henüz ilk 11'de forma giyme şansı bulamayan ve 11'de çıkacağı ilk maç merak edilen Güler için sıcak bir gelişme yaşandı.

98 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak sezonun ilk yarısını sakatlıklar sebebiyle boş geçen Arda Güler, tüm kulvarlarda toplam 98 dakika sahada kaldı.

ANCELOTTI'DEN İTİRAF GELDİ

Real Sociedad maçı öncesi basın toplantısında konuşan Ancelotti; "Arda Güler iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazırdı ama hiç şans bulamadı. Çünkü, çok zorlu maçlar oynadık. Daha fazla oynamayı hak ediyordu." diye konuştu.

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İLK 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Bugün Real Sociedad ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid'de gözler Arda Güler'de olacak. Milli futbolcunun bu maçta süre almasına kesin gözle bakılıyor.

MUHTTEMEL 11'İ DUYURDULAR

İspanya'dan El Chiringuito TV'nin haberine göre; TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadelede Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkacak.

İşte duyurulan muhtemel 11: Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.

ARDA GÜLER, MARCA'NIN MANŞETİNDE

Ayrıca İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca da Arda Güler'i manşetine taşıdı. Kapağında milli oyuncunun fotoğrafı yer alan sayfada "Hedef: LaLiga'yı bitirmek. Real Madrid, şampiyonluğa yaklaşmak için Reale Arena'da 3 puan arıyor. Ancelotti, ilk 11'de değişiklik yapacak ve Arda Güler ilk 11 başlayabilir" ifadeleri kullanıldı.

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İSPANYA'DA MANŞET OLDU: TAM BİR BAŞ BELASI

Real Sociedad maçı öncesi dün gerçekleştiren antremanda Real Madrid'de Arda Güler ve Ancelotti arasında geçen diyalog İspanya basınında gündem olmuştu. Habere göre; İtalyan teknik adam, sezonun kalan kısmında Arda'ya daha fazla süre vereceğine dair güvence verdi. Hocasıyla görüşmesinden sonra antrenmanda alev alan Arda, önce harika bir asist yaptı, daha sonra müthiş bir vole ile gol attı.

20 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Fenerbahçe, Arda Güler'in sezon başında Real Madrid'e transferinden 20 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Genç yıldızın sözleşmesinde 10 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı. Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay verileceği belirtildi.

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2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 19 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.