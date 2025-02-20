Real Madrid'de Arda Güler yine süre alamadı! Ancelotti'ye tepki büyüyor

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı Manchester City'i Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

İngiltere'de oynanan ilk maçı da 3-2 kazanan Eflatun-beyazlılar, toplamda 6-3'lük skorla Devler Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.

ARDA GÜLER YİNE SÜRE ALAMADI!

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'e yine forma şansı vermedi.

Real Madrid'in La Liga'da oynadığı son 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 2 maçta yedek kulübesinde yer alan Arda Güler, bu 5 maçın hiçbirinde süre alamadı.

FUTBOLSEVERLERDEN ANCELOTTI'YE TEPKİ

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Carlo Ancelotti'nin takımı 3-0 öndeyken 83. dakikada oyuna 39 yaşındaki Luka Modric'i alması ve Arda Güler'e şans vermemesi ekran başındaki futbolseverlerin tepkisini çekti.

Yayıncı kuruluşta karşılaşmayı yorumlayan Ömer Üründül yaşananları, "Maç 3-0 olmuş. Bitime 8 dakika var. Modric'i almanın anlamı ne? Şu maçta Arda Güler'i oynatmıyorsun. Arda Güler'in sezon sonu mutlaka Real Madrid'den ayrılması lazım. Böyle olmaz yani. Yazık." sözleriyle değerlendirdi.

Sosyal medyada Ancelotti'ye tepki gösteren Türk ve Real Madridli taraftarlar ise Arda Güler'in kariyeri için takımdan ayrılarak düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olması gerektiği görüşünde birleşti ve milli futbolcuya moralini bozmaması için destek paylaşımlarında bulundular.

AVRUPA DEVLERİ PUSUDA!

Öte yandan İspanya basınında çıkan haberlere göre; Bayern Münih, Liverpool ve Manchester United, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen milli yıldızı transfer etmek için harekete geçti.

Bu kulüplerin yaz aylarında Real Madrid'in kapısını çalması bekleniyor.

Arda Güler'in de eflatun-beyazlı takımda sürekliliği yakalayamadığı için, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği belirtiliyor.

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ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Arda Güler, yalnızca 967 dakika sahada kalabildi.

20 yaşındaki milli yıldız, sahada bulunduğu bu kısıtlı sürede 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

4.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ DAHA VAR

Alman futbol platformu Transfermarkt'ın piyasa değerini 45 milyon Euro olarak tahmin ettiği Arda Güler'in Real Madrid'le Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.