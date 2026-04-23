Real Madrid'i yıkan haber: Arda Güler sezonu kapattı!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 14:12

Real Madrid'in Alaves'le oynadığı maçta sakatlanan Arda Güler'in sağ bacağındaki uyluk kasında zedelenme tespit edildi. Milli futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi.

Real Madrid'in La Liga'nın 32. haftasında Alaves'i sahasında 2-1 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememiş ve 58. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bırakmıştı.

KAS ZEDELENMESİ TESPİT EDİLDİ

Eflatun-beyazlı kulübün sağlık heyetinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e bugün yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi." ifadelerine yer verildi.

4 HAFTA YOK, SEZONU KAPATTI!

MARCA gazetesinin haberine göre; Arda Güler, yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid'in La Liga'da önümüzdeki 4 hafta içinde oynayacağı son 6 maçta forma giyemeyecek.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Arda Güler sakatlık sürecinde Real Betis, Espanyol, Barcelona, Real Oviedo, Sevilla ve Atletico Madrid'le oynanacak maçlarda görev alamayacak.

DÜNYA KUPASI'NA YETİŞECEK

Arda Güler'in 2026 Dünya Kupası'na yetişmesi ve A Milli Takım formasıyla boy göstermesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI: 50 MAÇTA 20 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arda Güler, 6 gol atıp 14 de asist üreterek toplamda 20 gole doğrudan katkı sağladı.

