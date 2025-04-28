Real Madrid'de Arda Güler şaşkınlığı! 'Takımı yönetecek mükemmel oyuncu bulundu'

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Kötü gidişatın devam ettiği Real Madrid'de çıkış yolları aranırken fatura teknik direktör Carlo Ancelotti'ye kesildi. Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası derken La Liga'yı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Madrid devinde takımın eksikleri tartışma konusu oldu.

REAL MADRİD'DE KROOS'UN YERİ DOLMADI

Geçen seneler içinde takımdan ayrılan yıldız oyuncuların yerini doldurmakta sıkıntı yaşayan Madrid devinde Toni Kroos'un boşluğu doldurulamıyor. Takımda kalsa da ilerleyen yaşı nedeniyle eski performansından uzak olan Luka Modric de Real Madrid'de teknik heyeti düşündüren diğer bir sorun olarak göze çarpıyor.

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REAL MADRİD'DE BEKLENMEDİK GELİŞME

İsmi geçen yıldızlar gibi orta sahada takımı yönlendirecek, takımını beyni olup top dağıtacak oyuncu problemi yaşayan Real Madrid'de hiç beklenmedik bir gelişme oldu.

TAKIMIN DİZGİNLERİNİ ELİNE ALACAK MÜKEMMEL OYUNCU: ARDA GÜLER

İspanyol Relevo'nun haberine göre Athletic Bilbao ve Barcelona maçlarında orta alanda görev alan ve pas dağıtan Arda Güler büyük beğeni topladı. Haber Arda Güler için 'Takımın dizginlerini eline alacak mükemmel oyuncuyu buldu' ifadeleri kullanıldı. İşte Relevo'da yer alan Jorge C. Picón imzalı Arda Güler değerlendirmesinin tamamı;

Real Madrid tüm sezon boyunca kontrol eksikliğinden muzdaripti. Son yıllardaki planları Kroos ve Modric'in yerine topa daha az temas eden daha fiziksel oyuncular koymaktı. Dolayısıyla Toni Kroos’un emekli olduğu ve Hırvat oyuncunun kırkına yaklaştığı bu ilk sezonda takım maçları domine edemedi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde ve kimsenin beklemediği bir anda Real Madrid, takımın dizginlerini eline alacak mükemmel oyuncuyu buldu: Arda Güler.

'EL CLASİCO'DA KENDİNİ KANITLADI'

Athletic Bilbao'ya karşı yeteneğini gösterdi ve Getafe'ye karşı parladı, ancak Copa del Rey finalinde kendini pozisyonda gerçekten kanıtladı. Ancelotti onu 55. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna aldı. Yanında da Luka Modric vardı. İkisi birlikte, düşüşe geçen Barcelona'ya karşı maçın kontrolünü ele almak zorundaydı. Bunu başardılar ve Real Madrid'in oyununa bir amaç duygusu kazandırdılar.

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'ORTA SAHANIN EN İYİSİYDİ'

Bazı pasları kaçırsa da, Türk oyuncu orta sahada en iyisiydi, kontrollerinde ve baskı durumlarını temizlemede iyiydi. Her zaman hareketlerine getirdiği zarif dokunuşu sergiledi ve bu da onu farklı bir oyuncu yaptı. Buna bir de Tchouameni'nin attığı golün asisti eklendi. Fransız oyuncu takım arkadaşından gelen isabetli bir ortayı tamamladı.

'BERNABEU'DA KİLİT BİR OYUNCU OLABİLİR'

İyimserliği engellemek mümkün değil, zira bu çıkış bir yıl süren aksiliklerin ardından geldi. Oyun ve sonuçlar açısından kasvetli bir sezon geçiren düz bir Madrid takımı için hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyordu. Ancak tüm bu yabani otların arasında Arda Güler gibi yeşil bir filiz belirdi ve Real Madrid'de geleceğe farklı bir şekilde bakmamızı sağladı. Geçen sezondan beri aynı durumda devam eden yedek kalma durumunda geleceğini sorgulayan Türk oyuncu, şimdi orta sahada Bernabeu'da kilit bir oyuncu olma hayalini gerçekleştirmenin yolunu buluyor.

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REAL MADRİD BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDU: KAZAN-KAZAN

Bu gelişmeyle birlikte yönetim katında ellerini ovuşturuyorlar. Nakit sıkışık ve hangi pozisyonları güçlendireceklerini ve hangi hedeflere saldıracaklarını dikkatle seçmeleri gerekiyor. Relevo'nun haberine göre, şüphesiz hak etmesine rağmen bu sezon kalması bile garanti olmayan Modric'in yerini alabilecek bir profil arıyorlar. Son maçlarda gösterilenler herkes için bir rahatlama oldu, çünkü bir taşla iki kuş vurdular: jenerasyon olarak gördükleri bir oyuncu için bir yer buldular ve dışarı çıkıp bir yedek bulmak zorunda kalmaktan kurtuldular. İngiliz argosunda buna 'kazan-kazan' denir. Herkes kazanır.

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'EN İYİ DURAN TOP KULLANAN ARDA'

Oyun kurucu ya da kanat oyuncusu olarak transfer edilen Arda Güler şimdi birçok sorunu çözüyor. Yukarıda bahsedilen dokunuş ve kontrol şüphesiz en önemlisi ama tek değil. Türk oyuncunun sahada olmasıyla Madrid artık korner ve serbest vuruşlar için bir uzmana sahip oldu. Bu sezon dört duran top kullandı. Lucas ya da Rodrygo da kullanıyordu ama şüphesiz en iyi kullanan o.

'ARDA YENİDEN YAPILANMANIN KİLİT İSMİ OLABİLİR'

Merengue takımının yeniden yapılanma zamanı geldi ve Arda bunu başarmak için kilit bir oyuncu olabilir . Şimdilik, Ancelotti'nin onu soktuğu dinamiği değiştirdi ve giderek daha fazla dakika alıyor. Bu son düzlükte ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kulüpler Kupası'nda önemli olacak. Ama hepsinden önemlisi, orta sahanın görünümünü değiştiriyor. Şüphesiz bu sezon Real Madrid için en iyi haberlerden biri