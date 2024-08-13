Real Madrid'de Arda Güler mutluluğu! Herkesi hayran bıraktı, Ancelotti 'hazır ol' dedi

Haberin Devamı

İspanyol devi Real Madrid, ABD hazırlık kampının ikinci dostluk maçında Barcelona ile karşılaşmış ve maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 1 asist yapmıştı. 1 golü de sayılmayan milli yıldız maç boyunca sahada kalmıştı.

Arda Güler, yeni transfer Endrick ile birlikte son oynanan Chelsea maçının kadrosunda ise dinlendirildikleri için yer almadı.

KYLİAN MBAPPE'Yİ MEST ETTİ

Yeni sezon öncesi yeteneklerini sergileyen Arda Güler, takımının antrenmanında da Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi hayran bıraktı.

İspanyol basınından Defensa Central'e göre; Arda Güler ve Kylian Mbappe, Real Madrid antrenmanlarına damga vururken Fransız yıldız hayranlığını gizleyemedi.

Carlo Ancelotti'nin idmanda Vinicius, Mbappe ve Arda Güler'i hücum üçlüsü olarak denemesi sonrası dikkat çeken bir an yaşandı.

Haberin Devamı

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Antrenmanda Arda Güler'le oldukça iyi anlaşan Mbappe, genç yeteneğin pasıyla bir gol de kaydetti. Bu olay sonrası idmana verilen arada Arda'nın yanına giden Mbappe şu sözleri dile getirdi: "Çok kalitelisin, şaşırdım!"

İspanyol basınında çıkan habere göre; İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Atalanta ile oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi planını hazırladı.

ARDA GÜLER'LE GÖRÜŞTÜ

Arda Güler'in en zorlu maçlarda kilit rol oynayacağını düşünen İtalyan teknik adam Atalanta maçı öncesi genç yetenekle görüştü ve uyarılarda bulundu.

Atalanta maçında Arda'ya süre alacağını söyleyen Ancelotti, genç yeteneğe şu sözlerle hazır olmasını söyledi: "Hazır olmanı istiyorum, takım için önemli olacaksın ve garip bir şey olmazsa Atalanta'ya karşı oldukça fazla süre alacaksın."

ARDA - MBAPPE İKİLİSİ

Ancelotti'nin iki ismin uyumunu görmesinin ardından Atalanta maçında Arda Güler ve Kylian Mbappe'den oluşan bir hücum hattını denemesi de bekleniyor.

GEÇEN SEZONU 6 GOLLE BİTİRDİ

Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonu iyi bir noktada altı golle bitirmişti.

Haberin Devamı

Daha sonra A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'e katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da düzenlenen turnuvayı da 1 gol, 2 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Turnuva başlamadan önce piyasa değeri 30 milyon Euro olan Arda'nın turnuva bittikten sonraki güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro oldu.