Real Madrid'de Arda Güler, Mbappe'yi de büyüledi! İdmanda yanına gidip 'Çok iyisin' dedi

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Geçen sezonun sonunda gösterdiği performansı EURO 2024'te sürdüren ve tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Arda Güler, Real Madrid'in yeni sezon hazırlıklarında adından söz ettirmeye devam ediyor.

MILAN VE BARCELONA MAÇLARINA DAMGA VURMUŞTU

Real Madrid'in ABD'de yaptığı sezon öncesi kampında Milan ve Barcelona ile oynadığı hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan Arda Güler, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

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1-0 kazanılan Milan maçında Modric ve Brahim Diaz ile birlikte takımın en iyisi olan Arda, hırslı görüntüsüyle de dikkat çekmişti. İkinci yarıda kenara gelen milli yıldız, 21 kez topla buluşup 19 pas isabeti sağlamış, girdiği 6 ikili mücadelenin de 3'ünü kazanmıştı.

Barcelona maçında ise attığı bir gol ofsayta takılan Arda, 2-1 yenilen takımının attığı golde asist yapan isim olmuştu.

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ANCELOTTI: TARİHİN EN İYİLERİNDEN OLABİLİR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milan maçı sonunda yaptığı açıklamada Arda Güler'in tarihin en iyilerinden biri olabileceğini dile getirerek "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak." demişti.

MBAPPE'Yİ DE BÜYÜLEDİ!

Real Madrid'in flaş transferi Kylian Mbappe, takımın hazırlıklarına ABD dönüşü İspanya'da katıldı. Fransız yıldız da Arda Güler'in antrenman performansından etkilendi.

İspanya basınından Defensa Central'in haberine göre Real Madrid antrenmanlarına Arda Güler ve Kylian Mbappe damga vuruyor. Ancelotti'nin dünkü antrenmanda Vinicius, Arda Güler ve Mbappe'yi ileri 3'lü olarak denediği antrenmanda dikkat çeken bir an yaşandı.

Çift kale maç sırasında Arda Güler'le çok iyi anlaştığı görülen Mbappe, milli yıldızın şık pasıyla bir gol attı. Habere göre antrenmana verilen arada Arda'nın yanına giren Mbappe; 'İyi pastı. Çok kalitelisin, şaşırdım.' dedi.

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SÜPER KUPA MAÇINA İLK 11'DE ÇIKABİLİR

Aynı haberde hazırlık kampındaki performansı sonrası Ancelotti'nin Arda Güler'i 14 Ağustos'ta Atalanta ile oynanacak UEFA Süper Kupa maçında ilk 11'de başlatabileceği de iddia edildi.