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Real Madrid'de Arda Güler kararı! Yeni sezonda...

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#Transfer#Arda Güler#Real Madrid
Real Madridde Arda Güler kararı Yeni sezonda...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 00:48

Real Madrid'in, yeni sezonda Arda Güler'i takımda tutmak istediği belirtildi.

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Sezonu La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle tamamlayan Real Madrid'de yeni sezon planlaması yapılıyor.

Athletic'te yer alan habere göre; Arda Güler'in yeni sezonda takımda kalması bekleniyor.

Kylian Mbappe ve Endrick'in takıma katılmasıyla ön alandaki rekabetin artacağına dikkat çekilirken sağ kanatta Arda Güler'in forma giyme şansının yüksek olduğu kaydedildi.

TARİHE GEÇTİ

Tarihte ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcu Devler Ligi zaferi yaşarken Arda Güler tarihe geçti.

Dortmund maçının kadrosunda bulunan Arda Güler, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 3. kupasını kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'yla ilk kupasını kazanan Arda Güler, LaLiga zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini de yaşadı.

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#Transfer#Arda Güler#Real Madrid

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