Real Madrid'de Arda Güler kararı! Başkan Florentino Perez son noktayı koydu

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Yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde Real Madrid'de tabir-i caizse kulübeye hapsolan Arda Güler için sürpriz iddialar gelmeye devam ediyor.

Kulübe yakınlığıyla bilinen Planetarealmadrid'in haberine göre; Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılma isteğini Başkan Florentino Perez sert bir dille 'Olmaz' diyerek reddetti.

MARCA MUHABİRİ DIAZ: 'BU KADAR KOLAY AYRILMASINA İZİN VERİLMEYECEK'

Yaşanan bu flaş gelişmeyi değerlendiren Marca muhabiri José Félix Díaz, "Arda Güler genç, kulübün politikasına uygun, Real Madrid için değerli bir oyuncu. Takımdan bu kadar kolay ayrılmasına izin verilmeyecek. Az oynadığı ve Ancelotti'nin ona pek güvenmediği doğru. Ama bence yerini bulacaktır, sadece sabırlı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasını bu sezon 30 maçta sırtına geçiren Arda Güler, sahada bulunduğu 1088 dakikada 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.