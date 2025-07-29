Real Madrid'de Arda Güler için yepyeni bir dönem başlıyor! 'Xabi Alonso'yu asıl şaşırtan şey...'

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Real Madrid'de 2 sezondur forma giyen fakat gerek sakatlıkları gerekse eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin forma vermemesi nedeniyle tam potansiyelini sahaya yansıtamayan Arda Güler için yeni bir sezon başlıyor.

Türk yıldız bu sezona önceki sezonlardan çok daha yüksek hevesle başlıyor çünkü Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Arda'yı çok beğeniyor.

MARCA'DAN XABİ ALONSO-ARDA GÜLER DEĞERLENDİRMESİ

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bol bol dakika veren ve genç yıldızı farklı bir mevkide değerlendiren Xabi Alonso'nun Arda Güler'e olan bakışıyla alakalı İspanyol Marca gazetesi geniş çaplı bir değerlendirme paylaştı. Alonso'nun Arda'yla alakalı planlarının yer aldığı değerlendirme şöyle;

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Arda Güler, Real Madrid'in yeni sezonuna, kulübe geldiği zamanki durumundan tamamen farklı bir bakış açısıyla başlıyor. İlk yılında sakatlıklarla, ikinci yılında ise Carlo Ancelotti yönetiminde aralıklı olarak forma giyerek geçirdiği bir sezonun ardından, genç Türk yetenek şimdi heyecan, güven ve her şeyden önce ön plana çıkacağı bir sezonla karşı karşıya.

'ARDA GÜLER LİSTESİNDE ÖNEMLİ YER TUTUYOR'

Real Madrid'deki kariyerindeki bu dönüşümün anahtarı bir isim: Xabi Alonso. 4 Ağustos'ta sezon öncesi hazırlıkların başlamasıyla projesini neredeyse sıfırdan başlatacağını açıkça belirten Basklı teknik direktör, Kulüpler Dünya Kupası sırasında takımına yönelik bazı fikir ve konseptleri şimdiden ortaya koymaya başladı ve Arda Güler, en azından başlangıçta, listesinde önemli bir yer tutuyor.

Son Kulüpler Dünya Kupası sırasında Xabi, Arda Güler'i alışılmadık bir pozisyonda denedi: üç merkez savunmacının arkasında, yaratıcı orta saha oyuncusu olarak. Bu plan, rakibin ceza sahasına daha yakın pozisyonlarda oynamaya alışkın olan Türk oyuncu için oldukça iddialı. Ancak Xabi'nin fikri net: Arda Güler'in görüşünü, dokunuşunu ve hatlar arasında topu alma yeteneğini kullanmak, ama aynı zamanda oyunun taktik ve savunma yönlerine de katılımını sağlamak. Ve ABD’deki deney, daha iyi sonuçlanamazdı.

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'XABİ ALONSO'YU ASIL ŞAŞIRTAN ŞEY...'

Marca'ya göre, Xabi Alonso Güler'in performansı ve tutumundan çok memnun kaldı. Onu en çok şaşırtan şey, sadece bilinen top hakimiyeti değil, aynı zamanda otomatik hareketleri öğrenmeye, yeni alanlar işgal etmeye ve oyununda hiç yer almamış savunma kavramlarını edinmeye olan istekliliğiydi. Teknik direktör, Güler'in bu yeni rolü üstlenmedeki olgunluğundan etkilendi ve plan, onu orta sahadan oyun kurmada kilit bir oyuncu olarak geliştirmeye devam etmek.

'ARDA GÜLER ÇOK ÖNEMLİ BİR SEZONA HAZIRLANIYOR'

Arda Güler de turnuvadan çok daha güçlenmiş olarak çıktı. Aylarca daha fazla süre ve süreklilik talep ettikten sonra, Türk oyuncu Xabi Alonso'da yeteneğine inanan ve ona çok istediği alanı veren bir teknik direktör buldu. 20 yaşındaki Arda Güler, çok önemli bir sezona hazırlanıyor. Real Madrid, Xabi Alonso'nun yönetiminde yeni bir döneme girerken, genç Türk oyuncu da kilit oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Yaratıcı orta saha oyuncusu olarak yeni rolü, ona sadece ilk 11'de yer açmakla kalmıyor, aynı zamanda yetenek, takım oyunu ve taktiksel oyuna önem veren bir teknik direktörün futbol projesinin merkezine de yerleştiriyor.

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Kulüpler Dünya Kupası'ndaki izlenimler doğrulanırsa, bu Arda Güler'in çıkış sezonu olabilir. Zaten yeteneği vardı, sadece kendine güven ve doğru sahneye ihtiyacı vardı.'