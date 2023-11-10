Real Madrid'de flaş Arda Güler gelişmesi! İdmana da çıkmadı, kötü haberi İspanyollar duyurdu, Ancelotti doğruladı... (Arda Güler sakatlandı mı?)

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid - Braga karşılaşmasın sonrasında düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'i neden oynatmadığı yönündeki soruyu cevaplamış; son iki resmi maçta kadroda olmasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler'in oynamak için tam hazır olmadığını söylemişti.

"ONUNLA YAKINDAN İLGİLENİYORUZ"

Arda'ya neden süre vermediğine ilişkin bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır." dedi.

İSPANYOL BASINI ELEŞTİRDİ: ARDA'YI NEDEN OYNATMADI?

İspanyol basını, 61. dakikada 3-0'lık skor üstünlüğünü elde eden ve beş oyuncu değiştirme hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'e şans vermeyen Carlo Ancelotti'nin kararını eleştirdi.

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Hatta Marca gazetesi, maç sonunda hemen internet sayfasında "Arda'nın oynamamasına ne dersin?" şeklinde bir anket başlattı. Kullanıcıların büyük bölümü "Bugün ilk kez sahaya çıkması için mükemmel bir gündü" cevabını verirken "Daha fazla süre alması gereken başka futbolcular var." cevabı da yüzde 30 civarı oy aldı.

Gazetedeki yorumda, "Ya Arda Güler'e bir şey oldu ya da Ancelotti'nin böyle bir karar almasının hiçbir anlamı yok. Arda'nın oynatılması için çok rahat bir maçtı." ifadeleri dikkat çekti.

VALENCIA MAÇI KADROSUNDA OLMAYACAK

Türk futbolseverler Arda Güler'in ilk maçını sabırsızlıkla beklerken Mundo Deportivo yeni gelişmeyi duyurdu. Buna göre; Real Madrid'in oynadığı son 2 maçta kadroya alınan ancak süre alamayan Arda Güler, Valencia maç kadrosuna alınmayacak.

TAKIM İDMANINDA YOK!

Haberin detayında; Arda Güler'in Braga maçı sonrası perşembe sabahı yapılan takım antrenmanında yer almadığı bilgisi verildi. Real Madrid cephesinden yapılan resmi bir açıklama olmasa da Arda Güler'in bir ağrısı olduğu ve bu nedenle riske edilmediği belirtildi.

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'ARDA GÜLER YENİDEN SAKATLANDI!'

Real Madrid'e yakın gazetelerden Diario AS ve MARCA'nın geçtiği bilgiye göre ise Arda Güler, Braga maçından önce bir kez daha sakatlandı.

Sezon başında ABD'de yapılan hazırlık kampında dizinden yaşadığı sakatlığın sonrası ameliyat olan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan Arda Güler, formasına kavuşmak için gün sayarken bir kez daha sakatlanmıştı.

Arda Güler, tedavi süreci sonrası idmanlara katıldıktan sonra Vallecano ve Braga maçlarının kadrosuna alınmıştı.

CARLO ANCELOTTI DOĞRULADI

Braga maçından önce yeniden sakatlandığını doğrulayan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Arda Güler, Braga maçından önce sakatlanmıştı. Şu an üzgün ama durumu ciddi değil" ifadelerini kullandı.

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'HARİKA BİR GELECEĞİ OLACAK'

İtalyan teknik adam sözlerini "Arda Güler geçen sezon bir sakatlık geçirdi ve onu başarıyla atlattı. Ama böyle bir sakatlık geçirdiğinizde, bu küçük sorunları yaşıyorsunuz. Arda Güler hala büyük bir yetenek. Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak" şeklinde tamamladı.