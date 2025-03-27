Real Madrid'de Arda Güler için 1 milyar dolarlık tarihi fırsat! FIFA duyurdu, ortalık karıştı

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2023 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bu sezon Carlo Ancelotti tarafından ilk 11'de tercih edilmiyor. Millî futbolcu, maçların çoğuna yedek kulübesinde başlıyor.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. Süper solak, söz konusu 30 karşılaşmada bin 88 dakika süre alırken üç gol beş asistle oynadı.

INTER İDDİALARI

Real Madrid'den kiralık olarak gönderilebileceği iddia edilen Arda Güler son dönemde Inter ile anılıyor. Geçtiğimiz hafta İtalyan basınında çıkan haberlerde Serie A devinin, millî futbolcuya olan ilgisinden bahsedildi. A Millî Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu da Macaristan-Türkiye maçının ardından Arda Güler ve Inter konusuna değindi. Tecrübeli orta saha oyuncusu konuyla ilgili şunları söyledi:

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'GELİP BİZİMLE OYNAMASINI İSTERİM'

"Daha önce de söylediğimi gibi, Arda Güler çok önemli bir oyuncu, çok değer verdiğim bir kardeşim. Gelip bizimle oynamasını isterim. Tavsiyem, daha fazla oynayabileceği yere gitmesi, bunu hak ediyor. Neler olacağını göreceğiz."

45 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin eski yıldızının Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Millî futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro.

FIFA'DAN 1 MİLYAR DOLARLIK DEV TURNUVA!

Öte yandan gözler bir yandan da yazın başlayacak olan FIFA'nın düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Yeni formatıyla ilk kez 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan turnuva için FIFA'nın, şampiyon takımı 125 milyon dolarla ödüllendireceği bildirildi. Katılım ödülleri ile miktar toplamda 1 milyar dolar olacak.

ARDA GÜLER İÇİN TARİHİ FIRSAT

Yorgun geçen sezonun ardından Real Madrid ve diğer büyük kulüplerin, Kulüpler Dünya Kupası'nda rotasyonlu kadrolar ile mücadele etmesi bekleniyor. Bu durum, Arda Güler'in kendisini bir kez daha kanıtlaması için büyük bir fırsat olacak. Eğer Arda takımda kalır ve bu turnuvada çıkış yakalarsa, 2025-26 sezonunda takımda farklı bir role bürünebilir.