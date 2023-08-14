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Real Madrid'de Arda Güler ameliyat oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe
Real Madridde Arda Güler ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 13:47

Real Madrid'de sakatlık geçiren Arda Güler'in operasyon geçirdiği açıklandı.

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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e Transfer olan Arda Güler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Dizinden sakatlığı bulunan Arda Güler için geçtiğimiz günlerde ameliyat kararı alınmıştı.

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AMELİYAT OLDU

Madrid ekibi, milli yıldızın ameliyat olduğunu resmi siteden duyurdu.

İşte Real Madrid'in açıklaması;

Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak.

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#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe

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