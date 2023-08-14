Real Madrid'de Arda Güler ameliyat oldu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e Transfer olan Arda Güler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Dizinden sakatlığı bulunan Arda Güler için geçtiğimiz günlerde ameliyat kararı alınmıştı.

AMELİYAT OLDU

Madrid ekibi, milli yıldızın ameliyat olduğunu resmi siteden duyurdu.

İşte Real Madrid'in açıklaması;

Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak.