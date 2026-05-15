Real Madrid'de Arbeloa - Mbappe gerilimi: 'Kimin oynayacağına ben karar veririm!'

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Real Oviedo'yu konuk etti. Real Madrid, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Gonzalo Garcia ve 80. dakikada Jude Bellingham attı.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mbappe, "Oynamadım çünkü teknik direktör, Mastantuono, Vini ve Gonzalo'nun ardından kadrodaki dördüncü forvet olduğumu söyledi. Ben ilk 11'de oynamaya hazırdım, bu onun kararı ve her zaman buna saygı duymak gerekir. Kızgın değilim." dedi.

Mbappe'nin açıklamalarına cevap veren teknik direktör Alvaro Arbeloa şu sözleri söyledi:

"KİMİN OYNAYACAĞINA BEN KARAR VERİRİM"

Ona böyle bir şey (şu anda dördüncü forvet olduğu konusunda) demedim, yanlış anlamış olmalı. Bu koltukta oturduğum sürece kimin oynayacağına ben karar veririm, kim ne derse desin umurumda değil. Aksi halde, bir sonrakini beklesinler.

"ONA DÖRDÜNCÜ FORVET OLDUĞUNU SÖYLEMEDİM"

Keşke benim de dört forvetim olsaydı, ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü ne dört forvetim var ne de ona böyle bir şey söyledim. Yanlış anlamış olmalı. Ona dördüncü forvet olduğunu söylemedim.

"OYNAMAYANLARIN MEMNUN OLMAMALARINI ANLIYORUM "

Eğer onu oynatmazsam oynayamaz, bu çok açık, ben teknik direktörüm ve kimin oynayacağına ben karar veririm. Dört gün önce yedek kulübesine bile giremedi ve bugün bir final maçı değildi. Kendisine de söylediğim gibi birinci forvet olacak, kimseyle bir sorunum yok. Oynamayanların memnun olmamalarını anlıyorum ve bunu anlayabiliyorum, ancak bu duruma göre verilen bir karar. Üç gün sonra başka bir maç varken riske girmemek en mantıklı, en doğal ve sağduyulu olanıydı.

"ÇOK SAKİNİM VE VİCDANIM ÇOK RAHAT"

Bu sadece Kylian’la yaşadığım bir durum değil; tahmin ettiğinizden daha fazla oyuncuyla oldu. Şartlardan dolayı böyle gelişti çünkü benim durumum farklıydı. Çok sakinim ve vicdanım çok rahat. Kararlarıma katılmamaları umurumda değil.

