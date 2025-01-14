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Ä°spanya SÃ¼per KupasÄ± finalinde Real Madrid ile Barcelona kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. BaÅŸabaÅŸ geÃ§mesi beklenen El Clasico'da tam 7 golÃ¼n atÄ±lÄ±rken, 5-2'lik skorla kazanan taraf Barcelona oldu. Real Madrid, ezici bir oyunla ilk yarÄ±yÄ± 4-1 Ã¶nde kapatan Barcelona karÅŸÄ±sÄ±nda tam anlamÄ±yla daÄŸÄ±ldÄ±. 5-2 biten maÃ§ sonrasÄ±nda Ä°talyan Carlo Ancelottiâ€™nin takÄ±mdaki geleceÄŸi bile sorgulanÄ±r hale geldi.

Â AÄŸÄ±r BarÃ§a yenilgisi sonrasÄ± Ancelotti deÄŸiÅŸime gidiyor

La Liga ve Avrupaâ€™da iyi giden Ancelotti, ideal 11â€™ini bulduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ anda BarÃ§a tarafÄ±ndan aÄŸÄ±r bir yenilgiye uÄŸratÄ±ldÄ±. Carvajal ve Militao'nun ciddi sakatlÄ±klarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ancelotti gÃ¼vendiÄŸi ilk 11â€™i bulmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ancak SÃ¼per Kupa'daki bÃ¼yÃ¼k yenilgi tÃ¼m planlarÄ± bozdu ve Ä°talyan teknik adamÄ± gelecek Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye zorladÄ±.

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Ä°spanya'dan dikkat Ã§eken Arda GÃ¼ler haberi

Ama tecrÃ¼beli hoca, transfer yapmadan takÄ±mÄ± nasÄ±l toparlayabilir? Daha gÃ¼venilir bir 11 arayÄ±ÅŸÄ±nda hangi parÃ§alara dokunabilir? Oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi mi yoksa sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi mi? Ä°spanyol Marca Gazetesiâ€™nden J.L. Calderon, Real Madridâ€™in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reciyle alakalÄ± dikkat Ã§eken bir haber kaleme aldÄ±. Calderon, Madrid devindeki muhtemel deÄŸiÅŸimi bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±;

Defans hattÄ±

Bu bÃ¶lge Ancelottiâ€™nin baÅŸÄ±nÄ± en Ã§ok aÄŸrÄ±tan ve SÃ¼per Kupa'daki hezimetten sonra deÄŸiÅŸikliklere en aÃ§Ä±k olan hat. PazarlÄ±k konusu olmayan ve ÅŸÃ¼phe altÄ±nda olmayan tek oyuncu RÃ¼diger. Åžu anda savunmayÄ± oluÅŸturan oyuncularÄ±n geri kalanÄ± ÅŸÃ¼pheli: Lucas VÃ¡zquez, TchouamÃ©ni ve Mendy. Ä°lk ikisi uyum saÄŸlayamadÄ±klarÄ± iÃ§in, sonuncusu ise form dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ nedeniyle eleÅŸtirilerin odaÄŸÄ±nda yer alÄ±yor.

SaÄŸ bekte, Valverde'yi bÃ¼yÃ¼k maÃ§larda geriye Ã§ekmek ya da genÃ§ bir oyuncuya (Loren Aguado) gitmek gibi olasÄ±lÄ±klar var ki bu pek olasÄ± gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. DiÄŸer seÃ§enek ise Mendy'yi diÄŸer tarafta denemek ve Fran ya da Camavinga'ya sol bek vermek olabilir. Asencio, daha fazla savunma katkÄ±sÄ± saÄŸlayabilecek bir baÅŸka alternatif.

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SavunmanÄ±n merkezinde popÃ¼ler tartÄ±ÅŸma, RÃ¼diger'in ortaÄŸÄ± olarak Asencio'ya ÅŸans vermek ve TchouamÃ©niâ€™den vazgeÃ§mek. Bir baÅŸka seÃ§enek de Mendy'yi stoper olarak denemek ki Ancelotti bunu Carvajal ile zaten denemiÅŸti. Solda ise Ã¼Ã§lÃ¼ plan belli: Mendy, Fran ve Camavinga .

Devrim niteliÄŸinde bir seÃ§enek de savunmadaki sistemi deÄŸiÅŸtirmek, Alaba'nÄ±n geliÅŸiyle birlikte Ã¼Ã§ stopere dÃ¶nmek ve beklerin yerine saÄŸda Valverde, solda Camavinga olmak Ã¼zere iki kanat beki koymak olabilir. TakÄ±mÄ±n savunma gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Ã§oÄŸaltacak ve arkalarÄ±nÄ±n daha iyi korunmasÄ±nÄ±n verdiÄŸi huzurla sahanÄ±n ortasÄ±na yaklaÅŸtÄ±rarak oyuna daha fazla etki etmelerini saÄŸlayacak.

Marcaâ€™nÄ±n ideal savunma hattÄ± iÃ§in taraftarlara aÃ§tÄ±ÄŸÄ± anketteki son durum:Â

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Orta saha hattÄ±

Camavinga, Valverde ve Bellingham orta sahanÄ±n yÄ±ldÄ±z Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼ oluÅŸtururken Rodrygo dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ orta saha oyuncusu olarak defansif gÃ¶revler Ã¼stleniyor. Burada sorun nitelikten Ã§ok nicelik ya da Ancelotti'nin 'ilk on bir' olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼Ã§ oyuncunun sorgulanmasÄ±. AslÄ±nda Valverde ve Bellingham pazarlÄ±k konusu deÄŸil ve herhangi bir deÄŸiÅŸiklik listesinde yer almÄ±yorlar. Camavinga Ã¼Ã§lÃ¼nÃ¼n en zayÄ±f halkasÄ± ama aynÄ± zamanda Ã§ok fazla aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± var.

Bu nedenle ana seÃ§enek, Ceballos, Modric ve Arda GÃ¼ler'in ekstra yer kaplamaya aday olduÄŸu dÃ¶rt saf orta saha ile oynayacaÄŸÄ± plan iÃ§in bir sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi. Yani saf bir 4-4-2 ile oynamak, takÄ±mÄ±n son ClÃ¡sico'da aÃ§Ä±kÃ§a Ã¼stÃ¼n olduÄŸu bir hat olan sahanÄ±n merkezinde Ã§ok daha iyi silahlanmasÄ±na olanak tanÄ±yor. Ceballos iyi bir seviyede, Modric muhakeme ve futbolun, Arda GÃ¼ler ise kalite ve fantezinin garantisi.

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Anketten bÃ¼yÃ¼k farkla Arda GÃ¼ler Ã§Ä±ktÄ±

Marcaâ€™nÄ±n ideal savunma hattÄ± iÃ§in taraftarlara aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ankette Real Madrid taraftarlarÄ±nÄ±n en Ã§ok oy verdiÄŸi seÃ§enek farkla Arda'nÄ±n olduÄŸu ÅŸÄ±k oldu. Binlerce taraftarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anket sonucuna gÃ¶re 'Valverde, Camavinga, Bellingham, ve Arda GÃ¼ler' %46'yla en Ã§ok istenen orta saha kurgusu oldu. En yakÄ±n diÄŸer seÃ§enek ise %25â€™te kaldÄ±. Ä°ÅŸte o anket;

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HÃ¼cum hattÄ±

Real Madrid hÃ¼cumunda iki isim dokunulmaz konumda; MbappÃ© ve Vinicius. Ä°kisi de Ancelotti'nin ilk on biri deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in alacaÄŸÄ± herhangi bir Ã¶nlemden asla etkilenmeyecek. Yani bir kez daha tÃ¼m gÃ¶zler Rodrygo'nun Ã¼zerinde. '11'den vazgeÃ§mek, Ancelottiâ€™nin ana takÄ±mÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in sahip olduÄŸu seÃ§eneklerden biri.

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HÃ¼cum Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nde BrezilyalÄ± olmadan, Ancelotti bir orta saha oyuncusu daha koyabilir ya da orta sahada Ã§ok daha fazla Ã§alÄ±ÅŸan, daha fazla menzile sahip ve daha fazla yÃ¶netme kabiliyeti olan Brahim'e bile ÅŸans verebilir. Hatta Belllingham kartÄ±nÄ± MbappÃ© ve Vinicius ile birlikte Ã¼Ã§lÃ¼nÃ¼n iÃ§inde bile oynayabilir. Vinicius ve MbappÃ© onun sÄ±ÄŸabileceÄŸi '9' pozisyonunu iÅŸgal ettikten sonra Endrick iÃ§in Ã§ok az seÃ§enek var.

HÃ¼cum hattÄ± iÃ§in aÃ§Ä±lan anketteki son durum iÅŸte bu ÅŸekilde;