Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler için yeni açıklama: Takım çıkarlarıyla örtüşmüyor

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İspanya LaLiga'da yarın Valencia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BELLINGHAM VE JOSELU DÖNÜYOR

İtalyan teknik adam, sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jude Bellingham ve Joselu'nun iyileştiğini ve yarınkıi maçta forma giyebileceklerini söyledi.

ARDA GÜLER SÖZLERİ...

Sevilla maçında tam oyuna girecekken Modric'in gol atması sonrası karar değiştiren Ancelotti, Ceballos'u oyuna almış ve Arda Güler'i izlemek isteyen Türk ve İspanyol taraftarların tepkisini çekmişti.

Basın toplantısında Arda Güler ile ilgili konuşan Ancelotti; "Arda Güler'in gelişmesi için süreye ihtiyacı olduğunu anlıyorum ama bu bazen takım çıkarlarıyla örtüşmüyor. Ona karşı daha sabırlı olmalıyız. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Arda'nın zamanı gelecek" sözlerini kullandı.

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MONTELLA: ÇOK AZ SÜRE ALIYOR

Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, dün yaptığı açıklamada Arda Güler ile ilgili şunları söylemişti:

Ben her oyuncuyla temas halindeyim. Arda'yı da ziyaret ettim. Çalışma arkadaşlarım da ziyaret etti. Evet Arda çok az oynuyor. Umut ederim ki bundan sonra daha fazla oynayabilsin. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Onu çok dikkatle takip ediyoruz. Bütün gelişmeleri, fiziksel olarak da takip ediyoruz. Sadece 20+3 oyuncu davet etme imkanımız var. Fiziksel olarak kim iyi durumdaysa, biraz da maç oynamışsa onları davet etme imkanımız olacak.