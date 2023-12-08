Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler için sevindiren açıklama

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La Liga'da bu hafta Real Betis'e konuk olacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'in sahalara dönüşüyle ilgili konuştu.

"Arda Güler'in dönmesine az bir süre kaldı. Önümüzdeki hafta daha tempolu çalışmalara başlayacak. Yılın son maçında mı yoksa 2024'te mi forma giymeye başlayacağını şu anda bilemiyorum."

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ilk olarak yaz kampında, daha sonra ligin başlarında, son olarak ise geçtiğimiz haftalarda sakatlık yaşamış ve formasına bir türlü kavuşamamıştı.