Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler için 'ayrılık' açıklaması

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacakları maç öncesi milli futbolcumuz Arda Güler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GELECEĞE DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Arda Güler ve Endrick'in takımdaki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"SABIRLI OLMANIZ GEREKİYOR"

Endrick ve Arda Güler'in geleceğine dair açıklamalar yapan Carlo Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, ister 40 yaşında olsun. Takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor." diye konuştu.

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"GENÇLERE KARŞI BİR ÖN YARGIM YOK"

Genç oyunculara karşı bir ön yargısının olmadığını kaydeden Ancelotti, "Gençlere karşı bir ön yargım yok. Kariyerim boyunca doğru isim olduğunu düşündüğüm 17 ve 18 yaşındaki oyuncuları maçlarda görevlendirdim." ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI'NİN ÜZERİNE BASKI ARTIYOR

İspanyol basınında gündeme oturan Arda Güler'in Carlo Ancelotti üzerinde baskı yaratacağı iddia edildi.

AS gazetesinde yer alan habere göre; Girona galibiyetinde kendini yükselten isimler arasında yer alan Arda Güler, şimdiden geçtiğimiz sezondan daha fazla dakika süre alırken Carlo Ancelotti'nin üzerinde baskı oluşturdu.

Ancelotti'nin Arda Güler'i korumaya yönelik açıklamalarına rağmen, milli oyuncuyu daha fazla oynatması için beklentilerin giderek arttığının altı çizildi.