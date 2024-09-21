Real Madrid'de Ancelotti kararını değiştirdi, Arda Güler güven kazandı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe’den Real Madrid’e 20 milyon euroya transfer olan Arda Güler’in İspanyol ekibindeki performansı ülkemizde de yakından takip ediliyor.

Son olarak Real Madrid’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Stuttgart’ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna girerek forma şansı bulan milli yıldızımız hakkında İspanyol basını yeni bir iddia ortaya attı.

ARDA ANCELOTTI’NİN GÜVENİNİ KAZANDI

Real Madrid’i yakından mercek altına alan İspanyol gazetesi Defansa Central’in haberine göre milli futbolcu Arda Güler teknik direktör Carlo Ancelotti’nin güvenini kazandı. İtalyan teknik adamın 19 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilendiği aktarılırken kendisine saha içinde daha fazla şans vermeyi planladığı da iddia edildi.

Gözden Kaçmasın Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darbeden şahıs gözaltına alındı Haberi görüntüle

“İLK 11 OYUNCUSU OLARAK GÖRMÜYORUM” DEMİŞTİ

Haberin Devamı

Real Madrid’in La Liga’nın beşinci haftasında oynadığı Real Sociedad maçının öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, milli yıldızımız hakkında ümit kıran açıklamalarda bulunmuştu. İtalyan teknik adam, “Arda Valladolid maçında iyi bir iş çıkardı. Daha da önemli olacak, daha çok öne çıkacak. Valladolid karşısında ilk 11’deydi. Onu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Daha doğrusu bu kadroda kimseyi tartışılmaz ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

ARDA GÜLER YİNE DE İLK 11 BAŞLAMIŞTI

Ancelotti’nin bu açıklamasının ardından Arda Güler’in Real Sociedad maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyordu. Fakat İtalyan teknik adam Arda’yı Real Sociedad karşısında ilk 11’de sahaya sürdü. 77 dakika sahada kalan genç yıldız, gösterdiği performansla kamuoyunun takdirini topladı.

ARDA REAL MADRID FORMASIYLA BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Arda Güler, bu sezon toplam 6 maçta Real Madrid formasını terletti. Toplam 192 dakika sahada kalan milli yıldızımız takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı. 2024/2025 sezonunda toplam 2 defa A Milli Futbol Takımı’nın da formasını giyen Arda, toplam 180 dakika sahada kalırken 1 asistle oynadı.