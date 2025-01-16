Real Madrid'de Ancelotti görüşme odasına! Arda Güler'in oynamama nedeni...

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La Liga'da Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan ve Barcelona ile oynana Süper Kupa maçında kelimenin tam anlamıyla hezimete uğrayan Real Madrid'de bir toplantı yapıldı.

Sanchez, Ancelotti ile görüşmesinde özellikle takımdaki oyuncuların durumunu tek tek görüştü. İkili arasındaki toplantıda Arda Güler konusuna da geniş bir yer ayrıldı. Defensa Central'de yer alan habere göre, Sanchez ve Ancelotti kadro ve takım hakkında konuşurken, Real Madrid'in bugün ve gelecek için en büyük umutlarından biri olan Arda Güler konusu gündeme geldi.

Ancelotti'den Arda sözleri: Real Madrid'de tarih yazacak

Ancelotti, José Angel SAnchez'le görüşmeisnde Arda Güler'i, ‘Real Madrid'de tarih yazacak bir oyuncu’ olarak belirtti, ancak aynı zamanda ‘Daha fazla sabra ve çevresinden daha az baskıya’ ihtiyacı olduğunu da ifade etti. Kulüp olarak bu konuda taraflar hemfikirler çünkü oyuncuların çevrelerini biliyorlar ve Arda'nınki oldukça yoğun. Ancak son zamanlarda takımdaki durumunu daha iyi yönetiyor. Yavaş yavaş takımda önem kazanmaya başladı. Ancelotti tarafından hiç hesaba katılmazken artık rotasyonda bir role sahip oldu. Fakat İtalyan hocanın kariyerinde de olduğu gibi, takıma yeni katılan genç oyunculara güvenmekte zorlanıyor.

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Takım yönlendirme sorumluluğu henüz verilmedi

Arda’nın ilk antrenmanından bu yana Ancelotti ve teknik ekibi etkileyen bir oyuncu olduğu ortada. Teknik heyete göre muhteşem bir tekniğe sahip ve desteklenmesi gereken bir oyuncu. Kendine güvenerek oynadığında ve doğru yönlendirme ile taktik verildiğinde, her zaman üst düzey performans gösteriyor ve takımın oyununu istediği gibi yönlendirme becerisine sahip. Türkiye Milli Takımı’nda da bunu yapıyor. Ancak Madrid henüz ona bu sorumluluğu vermedi.

Daha fazla fırsat bulmaya başlayacaklar

Habere göre, Carlo Ancelotti'nin düşüncesi sezon boyunca kademeli olarak oyun süresini arttırmak. İtalyan teknik adam takımda bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğinin farkında çünkü sezon başlangıcı çok kötüydü. Bu nedenle, son aylarda çok fazla oynamayan oyuncular, önümüzdeki maçlarda daha fazla fırsat bulacaklar. Arda bu fırsattan yararlanarak güven kazanmalı ve takımda giderek daha önemli bir rol oynamaya başlayabileceğini göstermeli. Topu ayağına yakın tutan, pasları süzme ve kaleye şut atma konusunda çok yetenekli bir oyuncu. Takım onun yeteneğinden faydalanmalı.

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Arda, motive olmuş durumda

Genç Türk yıldız kendine çok güveniyor ve kalitesi ve oyun vizyonuyla takıma çok yardımcı olabileceğine inanıyor. Sağlam karakterli ve bu yüzden Ancelotti'ye birden fazla kez daha fazla dakika almak için ne yapması gerektiğini sordu. Utangaç bir yanı olsa da bu onun kişiliği hakkında çok şey söylüyor.

Çok takım istedi ama Arda’nın yanıtı değişmedi

Son aylarda birçok takım hem kiralık olarak almak hem de transfer etmek için onunla ilgilendi,. Ancak Arda'nın yanıtı hep aynı oldu. O sadece Real Madrid'de başarılı olmak istiyor.