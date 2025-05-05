Real Madrid'de Ancelotti dönemi sona eriyor! İşte Arda Güler'in yeni hocası

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İspanya La Liga devi Real Madrid’de Teknik Direktör Carlo Ancelotti’ye dair flaş bir gelişme yaşandı.
Sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Ancelotti’nin geleceği netleşti.
ANLAŞMAYA VARILDI
Real Madridli yetkililer ve Carlo Ancelotti, ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.
ROTASI BREZİLYA
Gazeteci Mario Cartonega’nın haberine göre Carlo Ancelotti, bu yaz Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olacak. İtalyan Teknik Direktör, Haziran ayında Brezilya Milli Takımı’nın başında olacak.
REAL’İN YENİ HOCASI BELLİ OLUYOR
Öte yandan Real Madrid’de yeni hoca arayışları başlarken, pole pozisyonunda Xabi Alonso’nun olduğu ifade edildi. Real Madrid, İspanyol teknik adamla görüşmelerine devam ediyor.