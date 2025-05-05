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Real Madrid'de Ancelotti dönemi sona eriyor! İşte Arda Güler'in yeni hocası

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#Real Madrid#Ancelotti#Brezilya Milli Takımı
Real Madridde Ancelotti dönemi sona eriyor İşte Arda Gülerin yeni hocası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 17:55

Milli yıldızımız Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid’de Carlo Ancelotti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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İspanya La Liga devi Real Madrid’de Teknik Direktör Carlo Ancelotti’ye dair flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Ancelotti’nin geleceği netleşti.

Real Madridde Ancelotti dönemi sona eriyor İşte Arda Gülerin yeni hocası

ANLAŞMAYA VARILDI

Real Madridli yetkililer ve Carlo Ancelotti, ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.

Real Madridde Ancelotti dönemi sona eriyor İşte Arda Gülerin yeni hocası

ROTASI BREZİLYA

Gazeteci Mario Cartonega’nın haberine göre Carlo Ancelotti, bu yaz Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olacak. İtalyan Teknik Direktör, Haziran ayında Brezilya Milli Takımı’nın başında olacak.

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REAL’İN YENİ HOCASI BELLİ OLUYOR

Öte yandan Real Madrid’de yeni hoca arayışları başlarken, pole pozisyonunda Xabi Alonso’nun olduğu ifade edildi. Real Madrid, İspanyol teknik adamla görüşmelerine devam ediyor.

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#Real Madrid#Ancelotti#Brezilya Milli Takımı

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