Real Madrid’de Ancelotti dönemi sona erdi! Resmi açıklama

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İspanya La Liga devi Real Madrid, başarısız geçen sezonun ardından Carlo Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıkladı. Real Madrid ile sayısı başarılar yaşayan Ancelotti’ye teşekkür edildi.

Real Madrid’den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Real Madrid ve Carlo Ancelotti, Ancelotti'nin Real Madrid'deki görevine son verme konusunda anlaşmaya vardı. Kulübümüz, Real Madrid ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden birine şükran ve sevgisini sunmak sunar.

Carlo Ancelotti, 123 yıllık tarihimizin en başarılı dönemlerinden birini geçirerek takımımızı zafere taşıyan ve tarihimizin en çok şampiyonluk kazanan teknik direktörü oldu: 3 Avrupa Kupası, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 2 La Liga Şampiyonluğu, 2 Copa del Rey Şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası. Kulübümüzde geçirdiği 6 sezonda toplam 15 şampiyonluk kazandı.

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Real Madrid başkanı Florentino Perez, "Carlo Ancelotti artık sonsuza dek büyük Real Madrid ailesinin bir parçası. Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir koçtan keyif aldığımız için gururluyuz." Dedi.

Santiago Bernabeu, yarın Carlo Ancelotti'nin Real Madrid teknik direktörlüğündeki son maçında ona saygı duruşunda bulunacak.

Real Madrid, kendisine ve tüm ailesine hayatının bu yeni aşamasında bol şans diliyor.