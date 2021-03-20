Real Madrid'de 4 önemli eksik! Celta Vigo'nun iddaa oranı, La Liga'da CANLI YAYIN...

Bu bir ilandır

CELTA VIGO

- Sezona Oscar Garcia ile giren Celta Vigo, ilk 9 haftada sadece 1 galibiyet alınca çözümü Eduardo Coudet'de aramayı uygun bulmuştu.

- Coudet'nin ilk zamanları şenlikliydi ancak son 11 maçta sadece 2 kere kazanabildiler ve orta sıralarda takılmaya başladılar. Düşme korkuları var mı? Oldukça düşük... Üst sıraları zorlarlar mı? Hiç ihtimal yok...

- Cezası sona eren Hugo Mallo sağ bekteki yerini yeniden alacak. Ruben Blanco, Sergio Alvarez ve Emre Mor'un sakatlıkları devam ediyor. Özellikle milli futbolcu Emre Mor'un zorlu Real Madrid maçıyla sahalara dönmesi bekleniyordu fakat olumlu bir gelişme yaşanmadı.

- Blanco ve Alvarez'in yokluğunda eldivenler bir kez daha Ivan Villar'da olacak. Önünde de Nestor Araujo ve Jeison Murillo görev yapacak.

- Coudet standart sisteminden vazgeçmezse kanatta Nolito'yu, forvette Iago Aspas & Santi Mina" ikilisini izleriz.

REAL MADRID

- Atalanta engelini geçip adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdıran Real Madrid, La Liga'da ise 27 hafta sonunda 57 puanla 3. sırada yer alıyor.

- Eden Hazard, Dani Carvajal, Alvaro Odriozola ve Mariano Diaz sakat. Sağ bekte Lucas Vazquez izlemeye devam edeceğiz.

- Toni Kroos ve Luka Modric'in yanında Casemiro ile tamamlanan orta sahanın direnci oldukça yüksek.

- Hücumda da bir kanatta Vinicius Jr. oynarken, diğer kanatta da Marco Asensio görev yapıyor. Gole en yakın isim de elbette Karim Benzema olacak.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Celta Vigo'nun ligde oynadığı son 6 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Real Madrid'in ligde oynadığı son 8 maçının 7'si "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Real, Celta'ya konuk olduğu son 6 lig maçının 5'ini kazandı! (1 beraberlik)

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Celta Vigo'nun tecrübeli kanat oyuncusu Nolito'nun Manchester City günleri! İzleyelim...